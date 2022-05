La Juventus potrebbe essere una delle società più impegnate durante il Calciomercato estivo. Lo dimostra anche il grande lavoro che sta facendo la società bianconera anche nelle ultime settimane. Tanti gli incontri con i giocatori in scadenza di contratto a giugno. Non prolungherà la sua intesa contrattuale con la società bianconera Paulo Dybala, come confermato dall'amministratore delegato Maurizio Arrivabene e, recentemente, anche dal presidente Andrea Agnelli. Tutti gli altri che erano in scadenza a giugno rimarranno accettando un ingaggio inferiore rispetto a quello che percepiscono attualmente.

L'unica eccezione è Cuadrado, in quanto si è attivata l'opzione sul rinnovo di contratto per un'altra stagione: il colombiano avrà un ingaggio di circa 4 milioni di euro C'erano dubbi, invece, sulla conferma di Federico Bernardeschi, ma il recente incontro fra l'agente sportivo del giocatore Federico Pastorello e la società bianconera avrebbe agevolato l'intesa sul prolungamento di contratto con il giocatore pronto a guadagnare molto meno rispetto agli attuali 4 milioni di euro a stagione. Bernardeschi avrebbe deciso di non valutare nessuna altra offerta di altre società perché vorrebbe rimanere alla Juventus.

Bernardeschi sarebbe vicino al prolungamento di contratto con la Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, dopo i prolungamenti di contratto di Perin e Cuadrado, a breve potrebbe essere il momento anche di Mattia De Sciglio e Federico Bernardeschi.

C'erano dei dubbi soprattutto per il centrocampista, che però avrebbe deciso di accettare un ingaggio minore rispetto ai 4 milioni di euro a stagione che guadagna attualmente. Il nazionale italiano potrebbe andare a guadagnare circa 2,5 milioni di euro a stagione, sottoscrivendo un'intesa contrattuale fino a giugno 2026. Sarebbe stato il giocatore a decidere per la conferma a Torino, nonostante fossero arrivate dell'offerte d'ingaggio da parte di altre società.

D'altronde Allegri stima molto Bernardeschi e lo ha schierato in diversi match in questa stagione. In un eventuale 4-2-3-1 sarebbe uno dei trequartisti ma potrebbe giocare anche come punta di fascia di un 4-3-3.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare una rosa che ha bisogno di qualità, soprattutto a centrocampo.

Potrebbe arrivare anche un difensore centrale se fosse confermata la partenza di Giorgio Chiellini, che potrebbe trasferirsi nel campionato americano prima di ritornare nella società bianconera come dirigente. I giocatori che piacciono per il centrocampo sono Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno, e Jorginho, che ha un'intesa contrattuale con il Chelsea fino 2023 ed è valutato 20 milioni di euro.