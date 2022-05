I social network sono uno strumento utile e divertente ma, in alcuni casi, sono anche dannosi. Infatti, nella serata di ieri, 6 maggio, sui social si sarebbe creato un caso privo di fondamento. Infatti, nel corso della gara contro il Genoa, si scatenato un tam tam web che riguardava Leonardo Bonucci e Fabio Miretti. A detta di molti utenti social, il numero 19 juventino avrebbe chiesto alla panchina di sostituire il giovane centrocampista. Ma come ha svelato il portale ilbianconero.com, le cose non sarebbero andate così. Infatti, Bonucci avrebbe solamente comunicato alla panchina della Juventus che Miretti accusava i crampi.

Quella del difensore bianconero sarebbe stata una semplice comunicazione allo staff e non una richiesta di sostituzione. Dunque, quella di sostituire Fabio Miretti sarebbe stata una decisione solo ed esclusivamente di Massimiliano Allegri.

Nessun caso Bonucci

In queste settimane, molti tifosi della Juventus stanno riscontrando un problema piuttosto serio legato ai social. Infatti, alcuni sostenitori bianconeri si scontrano con una fazione molto accanita che, soprattutto su Twitter, critica costantemente Massimiliano Allegri, la dirigenza e gran parte dei giocatori. Molti post, spesso, hanno toni aggressivi e, il più delle volte, offensivi. Dunque, chi ha davvero a cuore la Juventus non ama questo tipo di critiche poiché sono figlie solamente di antipatie personali e sono poco costruttive.

Le critiche sono giuste poiché i bianconeri, di certo, hanno fatto degli errori e, in certi casi, ci si aspettava molto di più. Purtroppo, però, si è arrivati ad un punto in cui molti sconfinano nella maleducazione. L'ultimo episodio che riguarda i social network è abbastanza grave poiché ha generato una fake news lanciata da alcuni utenti.

Alcuni tifosi hanno costruito un caso che, poi, nei fatti non rispetta la realtà e una semplice comunicazione alla panchina da parte di Bonucci è stata trasformata in un polverone senza senso. Il numero 19 juventino, da giocatore esperto, ha il dovere di dover informare il suo allenatore di possibili acciacchi fisici per evitare problemi più grandi.

Ma anche in questo caso si è creato un caso per attaccare Leonardo Bonucci, reo a detta di molti, di aver "incolpato" i giovani degli alti e bassi della Juventus in questa stagione. In realtà, il difensore ha solamente sottolineato come in questa stagione sia mancata un po' di esperienza.

La Juventus pensa al campo

La Juventus, però, non si fa influenzare dalle polemiche anche perché c'è una finale di Coppa Italia da preparare. Massimiliano Allegri a partire da domani, 8 maggio, dovrà capire come stanno i suoi giocatori visto che gli acciaccati sono parecchi. In particolare, i bianconeri cercheranno di recuperare Manuel Locatelli almeno per la panchina. Contro l'Inter, invece, tra i titolari torneranno Danilo e Matthijs de Ligt che, contro il Genoa, hanno riposato. I dubbi più grandi riguarderanno il centrocampo e l'attacco. Ma Massimiliano Allegri inizierà a risolvere i dubbi solo da domani, 8 maggio, quando sarà in programma una seduta mattutina.