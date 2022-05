La Juventus è attesa da mesi importanti in cui dovrà non solo migliorare la rosa per la stagione 2022-2023 ma anche alleggerirla. Senza le cessioni sarà difficile poter arrivare ai rinforzi necessari per competere nel campionato italiano ed in Europa. Anche perché gli investimenti importanti nelle ultime stagioni non sono mancati, basti pensare a Federico Chiesa, che sarà riscattato a fine stagione per 40 milioni di euro, e a quelli recenti riguardanti Denis Zakaria e Dusan Vlahovic. Una spesa da circa 120 milioni di euro che dovrà essere necessariamente attutita dalle partenze.

A tal riguardo sembrano certe le cessioni di Merih Demiral all'Atalanta per 28 milioni di euro, altri 35 milioni di euro dovrebbero arrivare dal cartellino di Dejan Kulusevski, che il Tottenham potrebbe riscattare già a giugno. Possibile anche la cessione di Adrien Rabiot, in scadenza di contratto a giugno 2023, dal francese potrebbero arrivare almeno 15 milioni di euro. Potrebbe partire anche Niccolò Rovella per circa 10 milioni di euro, oltre a Ramsey, attualmente in prestito ai Glasgow Rangers.

La Juventus valuta offerte anche per Arthur Melo, che piace all'Arsenal. Il brasiliano potrebbe garantire circa 30 milioni di euro. Tutte cessioni che garantirebbero 118 milioni di euro, senza contare il risparmio sul monte ingaggi.

La Juventus potrebbe ricavare circa 118 milioni di euro dalle cessioni di giocatori

A tal riguardo bisogna considerare anche la partenza di Paulo Dybala, che ha un ingaggio lordo di circa 13,5 milioni, all'argentino potrebbe aggiungersi anche Federico Bernardeschi. Il centrocampista è in scadenza di contratto a giugno ed ha un ingaggio lordo a stagione di 7,4 milioni. Grazie a tutte queste possibili cessioni la Juventus potrebbe avere a disposizione una somma importante da investire sul mercato.

Il mercato della Juventus

La Juventus deve valutare anche il futuro professionale di Alex Sandro e Giorgio Chiellini, in scadenza di contratto a giugno 2023 oltre a quello di Alvaro Morata. Lo spagnolo è in prestito con diritto di riscatto a 35 milioni dall'Atletico Madrid. A questa somma difficilmente la società bianconera lo acquisterà dagli spagnoli, la Juventus potrebbe investire circa 20 milioni per il cartellino del giocatore.