La Juventus, questa mattina, si è allenata alla Continassa davanti ai suoi tifosi e ai media. I bianconeri hanno ripreso la preparazione in vista del match contro il Genoa. La Juventus preparerà questa partita in modo molto sereno poiché ha già ottenuto la qualificazione alla Champions League. Perciò, contro il Genoa è possibile che la Juventus faccia turnover, anche perché mercoledì 11 maggio ci sarà la finale di Coppa Italia. Dunque, è possibile che contro il Genova chi non è al top possa riposare. Dopo l'allenamento, Massimiliano Allegri e Dusan Vlahovic hanno avuto un fitto dialogo, dopodiché, il tecnico livornese e DV7 si sono sfidati facendo dei tiri in porta.

Botta per Pellegrini

Nel corso dell'allenamento di oggi 3 maggio, molti giocatori della Juventus hanno lasciato il campo per svolgere delle sedute personalizzate. In particolare, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Matthijs De Ligt, Adrien Rabiot e Federico Bernardeschi hanno iniziato la sessione in gruppo per poi proseguire con lavori programmati. L'olandese, però, è tornato in campo per fare da arbitro durante la partitella 6 contro 6. Inoltre, a parte si sono allenati Weston McKennie, Manuel Locatelli, Juan Cuadrado e Mattia De Sciglio. Questi ultimi due sono i più vicini al rientro, visto hanno lavorato a parte ma con il pallone. Anche Manuel Locatelli ha utilizzato la palla e la speranza è quella di poterlo recuperare per la finale di Coppa Italia.

Weston McKennie, invece, ha indossato solo le scarpe da ginnastica, perciò il suo rientro non sembra essere imminente. Nel corso della seduta, però, c'è stata un po' di apprensione anche Luca Pellegrini che ha lasciato il campo dolorante a causa di una botta alla caviglia. Ma la cosa più significativa della seduta è stata sicuramente la sfida di tiri tra Dusan Vlahovic e Massimiliano Allegri.

Il tecnico spesso si diverte a sfidare i suoi giocatori e oggi è stato il turno di DV7. Nella giornata di domani 4 maggio, la Juventus proseguirà la preparazione in vista del match contro il Genoa e squadra svolgerà un allenamento mattutino.

Chiesa brucia le tappe

In questi mesi, la Juventus ha dovuto fare a meno di Federico Chiesa.

Il numero 22 si è rotto il legamento crociato ed è stato operato a Innsbruck. Adesso Federico Chiesa sta lavorando duramente per recuperare e tornare il prima possibile. La speranza è che il numero 22 della Juventus possa rientrare un po' prima del previsto. Infatti, stando a quanto afferma la Gazzetta dello Sport, Chiesa potrebbe tornare già in campo questa estate. Ovviamente, però, non verrà corso nessun tipo di rischio. Inoltre, in estate si capirà se giocatore classe 97 raccoglierà l'eredità di Paulo Dybala e se sulle sue spalle finirà il numero 10.