La Juventus si sta organizzando per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Sono previste diverse partenze (certe quelle di Chiellini, Dybala e Bernardeschi) e per questo motivo sarà necessario innanzitutto colmare gli spazi vuoti che lasceranno i giocatori che saluteranno Torino.

Tra i primi nomi sul taccuino della dirigenza bianconera ci sarebbero quelli di Pogba e Di Maria. Il centrocampista francese e l'esterno d'attacco argentino a partire dal 1° luglio saranno liberi a parametro zero.

Juventus, Pogba sarebbe il primo nome per il centrocampo

La Juventus, reduce da una stagione deludente terminata con il quarto posto in campionato e nessun titolo conquistato, ha la necessità di migliorare la rosa per tornare a vincere.

Massimiliano Allegri è chiamato a dare un'identità di gioco alla squadra ma, per farlo, è fondamentale avere degli elementi di qualità in organico.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il club bianconero sarebbe vicino a Paul Pogba. Il francese potrebbe accordarsi per un ingaggio di circa 7,5 milioni di euro all'anno più bonus. Ricordiamo che arriverebbe a parametro zero, non avendo rinnovato il contratto con il Manchester United in scadenza il 30 giugno 2022.

In alternativa, si starebbe valutando l'ipotesi Jorginho del Chelsea.

Di Maria potrebbe essere il nuovo esterno offensivo juventino

La Juventus non dovrà ritoccare solo il centrocampo ma anche l'attacco. Dato per certo l'addio di Paulo Dybala (svincolato), potrebbe andar via anche Alvaro Morata. La società torinese, infatti, non dovrebbe riscattare il bomber spagnolo dall'Atletico Madrid, anche se pare che ci sia la volontà di fare un tentativo per provare ad abbassare il prezzo di 35 milioni di euro fissato dai colchoneros.

Per sostituire La Joya, il club bianconero starebbe pensando ad Angel Di Maria al quale sarebbe stato proposto un contratto annuale da 8 milioni stagionali con opzione per un secondo anno.

In bilico anche il destino di Kean. L'attaccante italiano non ha convinto del tutto il tecnico Allegri nelle occasioni in cui è stato chiamato in causa soprattutto da titolare.

In questo caso, per rimpiazzare l'ex Psg si starebbe valutando Luis Muriel dell'Atalanta. Il colombiano gradirebbe la destinazione torinese e la sua valutazione sarebbe di circa 20 milioni di euro.

Occhi puntati anche sui vari Scamacca, Raspadori e Berardi (Sassuolo) Martial (Manchester United) e Milik (Marsiglia).

Idea Koulibaly per la difesa

In merito al reparto difensivo, molto dipenderà dal destino di De Ligt. Il centrale olandese sta discutendo del prolungamento del contratto con la dirigenza della Juventus. Ad ogni modo, se dovesse arrivare un'offerta importante, la società piemontese sarebbe disponibile ad ascoltarla e a prenderla in considerazione.

Tra gli obiettivi per la retroguardia ci sarebbe innanzitutto Milenkovic della Fiorentina.

In casa Juventus si starebbe monitorando anche la situazione di Koulibaly che non dovrebbe rinnovare il contratto con il Napoli in scadenza nel giugno del 2023. Piace anche Bremer del Torino, anche se sul difensore brasiliano l'Inter sarebbe in vantaggio.

Per quanto riguarda gli esterni, Alex Sandro e De Sciglio dovrebbero andar via. Al loro posto potrebbero arrivare Emerson Palmieri del Chelsea e Udogie dell'Udinese. Sullo sfondo ci sarebbe poi Renan Lodi, terzino sinistro brasiliano dell'Atletico Madrid.