La Juventus potrebbe rinforzarsi in maniera importante durante il Calciomercato estivo. Dopo tre stagioni la società bianconera potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero. Si valuta l'ingaggio non solo di Paul Pogba e Angel Di Maria ma anche di Ivan Perisic, tutti rinforzi d'esperienza che potrebbero migliorare di molto in esperienza e qualità la società bianconera. Giocatori che arriverebbero senza prezzo di cartellino, con la Juventus che potrebbe utilizzare una buona somma anche per migliorare altri settori. A tal riguardo oltre a Pogba si valuta l'ingaggio anche di un giocatore bravo nell'impostazione di gioco.

Il preferito sembra essere Jorginho del Chelsea, perché ha il contratto in scadenza a giugno 2023 ed una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro.

Attualmente però è difficile trattare il suo acquisto anche perché il Chelsea dovrà cedere la proprietà, attualmente di Roman Abramovich, per le note vicende riguardanti la guerra in Ucraina. Essendo un oligarca russo, il Governo inglese ha chiesto la cessione della società inglese. Il problema di fondo è che lo Stato inglese vuole garanzie da parte di Abramovich sull'utilizzo dei soldi incassati dalla cessione della società inglese. Garanzie che non sono arrivate e che potrebbero portare al commissariamento del Chelsea. C'è il rischio quindi che tutti giocatori possano lasciare a parametro zero.

In tal caso Jorginho potrebbe arrivare senza prezzo di cartellino.

Il giocatore Jorginho piace alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Jorginho. Il centrocampista è in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno 2023 ed ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro. La società bancoenra in questo momento però non può trattare l'acquisto del giocatore perché il Chelsea deve risolvere la situazione societaria.

Lo scrive il giornalista sportivo Nicolino su Twitter: 'Come scrive Sky News Uk nuovi dubbi sulla vendita del Chelsea. La cessione da 4,25 miliardi di sterline dei Blues nelle mani di Todd Boehly è nuovamente nel caos. Il governo britannico non ha ancora ricevuto rassicurazioni da Abramovich sulla destinazione dei proventi della vendita'.

Il centrocampista Jorginho potrebbe arrivare senza prezzo di cartellino alla Juve

Questo significa che se il Chelsea non dovesse cambiare proprietà entro fine maggio, rischiererebbe il commissariamento e non potrebbe iscriversi alle competizioni della stagione 2022-2023. Questo agevolerebbe la partenza dei giocatori della rosa inglese. La speranza di tutti è che la società inglese, considerando anche la storia calcistica, possa risolvere tale situazione. Se così non sarà Jorginho potrebbe arrivare senza prezzo di cartellino nella società bianconera.