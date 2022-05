La stagione della Juventus è stata deludente se consideriamo le finali perse in Supercoppa Italiana e Coppa Italia contro l'Inter. A questi bisogna aggiungere l'uscita agli ottavi di finale di Champions League e soprattutto il quarto posto in campionato. L'arrivo di Allegri sembrava potesse migliorare le prestazioni e i risultati ma il toscano ha peggiorato i risultati di Pirlo della scorsa stagione. Per questo, Allegri viene considerato uno dei principali responsabili, insieme a diversi giocatori che non hanno dato un grande contributo alla squadra bianconera.

La fiducia in Allegri, però, è stato confermata più volte dalla società e, a meno di clamorose decisioni, sarà confermato anche la stagione 2022-2023. Intanto, però, il disappunto dei sostenitori della Juventus è decisamente cresciuto dopo la sconfitta contro l'Inter nella finale di Coppa Italia. In un recente sondaggio di Calciomercato.it, gli utenti hanno votato l'eventuale sostituto di Allegri nel caso in cui il toscano venisse esonerato dalla Juventus. Il preferito è Zinedine Zidane, con una percentuale del 52%: a distanza troviamo Antonio Conte al secondo posto, seguito da Gianpiero Gasperini, Tomas Tuchel e Mauricio Pochettino.

In un recente sondaggio di calciomercato.it, gli utenti hanno votato l'eventuale sostituto di Massimiliano Allegri nel caso in cui la Juventus decidesse di esonerare l'attuale tecnico bianconero. Il preferito sarebbe Zinedine Zidane, attualmente senza panchina: il francese sarebbe pronto a fare una nuova esperienza professionale dopo l'addio al Real Madrid la scorsa stagione.

Il francese è stato votato con il 52%, seguito a distanza dal tecnico del Tottenham, Antonio Conte, con il 24%, al terzo posto con il 10% Giampiero Gasperini, che a fine stagione potrebbe lasciare l'Atalanta. Si parla di un possibile ingaggio da parte della società bergamasca di Igor Tudor, protagonista di una stagione importante al Verona.

Seguono con il 9% Tomas Tuchel, tecnico del Chelsea, e Mauricio Pochettino del Paris Saint Germain al 5%.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrebbe confermare Allegri anche nella stagione 2022-2023. La società bianconera cercherà di supportare il lavoro del toscano con rinforzi importanti in tutti i settori. Serviranno almeno un sostituto di Giorgio Chiellini, che ha confermato la partenza a fine stagione nonostante un contratto con la Juventus fino a giugno 2023, un acquisto importante a centrocampo ed uno per il settore avanzato considerando la partenza di Paulo Dybala. L'argentino non prolungherà l'intesa contrattuale con la società.