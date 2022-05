La Juventus potrebbe rinforzarsi in maniera decisa durante il Calciomercato estivo. La stagione deludente appena finita ha evidenziato problematiche evidenti soprattutto a centrocampo, anche se ci sarà da sostituire giocatori come Paulo Dybala e Giorgio Chiellini. Diversi addetti ai lavori sostengono che saranno almeno sette gli acquisti, che dovrebbero riguardare tutti i settori. Sarebbe vicino l'ingaggio di Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno. Un rinforzo importante non solo perché senza prezzo di cartellino ma perché incrementerebbe di molto la qualità del centrocampo bianconero.

Non solo il francese, potrebbe arrivare anche un giocatore bravo nell'impostazione di gioco. Le ultime notizie di mercato parlano di un interesse per Jorginho del Chelsea, in scadenza di contratto a giugno 2023. Ad agevolare la cessione del giocatore alla società bianconera sarebbe l'imminente vendita della proprietà del Chelsea, che sarebbe stata autorizzata dal Governo inglese. Il segretario di Stato per le politiche sportive Nadine Dorries avrebbe concesso la licenza di vendita alla società inglese, che dovrebbe essere acquistata dall'investitore statunitense Todd Boehly.

Il prezzo del Chelsea è di 4,25 miliardi di sterline. Una volta definita la cessione societaria la Juventus potrebbe definire l'acquisto del centrocampista.

Il giocatore Jorginho potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe attendendo il passaggio di proprietà al Chelsea, con l'investitore Todd Boehly che sarebbe vicino all'acquisto della società inglese per una somma di 4,25 miliardi di sterline. Una situazione che agevolerà anche il mercato del Chelsea, che potrebbe definire nuovi rinforzi ma anche le cessioni.

Fra queste ci sarebbe anche Jorginho, in scadenza di contratto a giugno 2023. C'è il rischio che vada in scadenza di contratto fra un anno, per questo la società inglese sarebbe pronta a venderlo. Il prezzo di mercato è di circa 20 milioni di euro, con il giocatore che potrebbe andare a guadagnare circa 7 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2025.

In una stagione non ideale per il giocatore, è riuscito però a vincere competizioni importanti, su tutte la Supercoppa Europea ed il Mondiale per Club. La società inglese non è riuscita a confermarsi in Champions League.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare non solo il centrocampo ma anche il settore avanzato. Oltre a Pogba e Jorginho potrebbe arrivare Giacomo Raspadori del Sassuolo, che ha disputato una stagione importante con la società emiliana e che ha un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro.