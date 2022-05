La Juventus, questa mattina 21 maggio, è partita alla volta di Firenze, dove stasera alle ore 20:45 affronterà la Fiorentina nell'ultima giornata di campionato.

Quella di stasera per molti giocatori sarà l'ultima sfida con la maglia bianconera. Infatti, Federico Bernardeschi, Paulo Dybala e Giorgio Chiellini lasceranno la Juventus a fine stagione; anche Alvaro Morata è a forte rischio riconferma: i bianconeri non lo riscatteranno a 35 milioni e se l'Atletico Madrid non abbasserà le pretese difficilmente lo spagnolo potrà rimanere a Torino.

Intanto per quanto riguarda la gara contro la Fiorentina, Massimiliano Allegri si affiderà al 3-5-2 e in attacco ci sarà la coppia formata da Paulo Dybala e Moise Kean.

La Juventus in campo con la difesa a tre

La Juventus giocherà la sua ultima partita di campionato e il clima per i bianconeri è da "ultimo giorno di scuola". Peraltro molti calciatori hanno già la "valigia in mano", in quanto la dirigenza ha iniziato un restyling della rosa non rinnovando i contratti di alcuni giocatori importanti.

Intanto però per la gara contro la Fiorentina Massimiliano Allegri, però, non baderà a questo aspetto e i sicuri partenti saranno in campo dal primo minuto. A cominciare da Giorgio Chiellini che guiderà la difesa a tre insieme a Matthijs De Ligt e Leonardo Bonucci. A tal proposito infatti, il tecnico livornese ha deciso di cambiare modulo e di sperimentare una linea difensiva a tre.

A centrocampo, invece, sulla corsia di destra giocherà Federico Bernardeschi. Anche per il numero 20 sarà l'ultima partita con la maglia della Juventus visto che in settimana le parti hanno deciso, di comune accordo, di non rinnovare il contratto. In mezzo al centrocampo, invece, toccherà a Fabio Miretti che sarà affiancato da Manuel Locatelli e Adrien Rabiot.

Il giovane calciatore classe 2003 ha "conquistato" Massimiliano Allegri e per lui si prospetta una riconferma anche per la prossima stagione. A completare la linea a cinque ci sarà Alex Sandro.

In attacco ci sarà l'ultimo valzer di Paulo Dybala che dopo le lacrime contro la Lazio indosserà la maglia della Juventus per l'ultima volta.

Ad affiancare la Joya ci sarà Moise Kean. Mentre Dusan Vlahovic e Alvaro Morata partiranno dalla panchina.

La probabile formazione della Juventus (3-5-2): Perin; De Ligt, Bonucci, Chiellini; Bernardeschi, Locatelli, Miretti, Rabiot, Alex Sandro; Dybala, Kean.

Allegri ritrova McKennie

La Juventus, per la gara contro la Fiorentina, ha ritrovato Weston McKennie. L'americano è tornato a disposizione dopo la frattura al piede e probabilmente questa sera sarà probabilmente in campo nel secondo tempo per giocare uno spezzone di gara. Negli ultime mesi i bianconeri hanno sentito molto la mancanza del centrocampista americano poiché nessun altro elemento in rosa ha le sue caratteristiche.