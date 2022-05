Nelle scorse settimane si è parlato molto di un interessamento della Juventus per Angel Di Maria. Il club bianconero avrebbe avuto alcuni contatti con l'entourage dell'argentino che potrebbe lasciare il PSG a costo zero. Infatti, il club francese non avrebbe esercitato l'opzione di rinnovo di Di Maria perciò la sensazione è che a breve il giocatore possa trovarsi un'altra squadra. Una delle destinazioni per El Fideo potrebbe essere proprio la Juventus. In particolare, un indizio importante è arrivato dallo stesso Di Maria. Infatti, l'argentino ha messo il suo like al post del club bianconero in cui viene presentata la nuova maglia per la stagione 2022/2023.

Questo ovviamente ha fatto scattare i campanelli d'allarme degli operatori di mercato che intravedono in questo like un indizio importante di mercato.

La Juventus presenta la nuova maglia

La Juventus, oggi 13 maggio, ha presentato la nuova maglia per la stagione 2022/2023. Uno dei testimonial della nuova casacca è Alvaro Morata. Anche in questo caso in molti hanno notato un indizio di mercato. Lo spagnolo potrebbe tornare all'Atletico Madrid anche se la Juventus sta cercando di trovare una soluzione per tenerlo. Ma il fatto che il club bianconero abbia scelto Morata potrebbe far capire che la volontà sarebbe quella quantomeno di tenerlo. Oltre, a valutare la situazione del bomber spagnolo, la società sta riflettendo anche sulla possibilità di prendere Angel Di Maria.

La Juventus potrebbe prendere l'argentino per un breve periodo e potrebbe offrirgli uno o due anni contratto poiché El Fideo vorrebbe chiudere la sua carriera in Argentina. Tra le parti ci sarebbero già stati dei contatti e si starebbe riflettendo sul da farsi. Di cerco l'acquisto di Di Maria consentirebbe ad Allegri di inserire

Parla l'agente di Bernardeschi

In queste settimane, la Juventus ha valutato anche i giocatori in scadenza di contratto.

La società ha deciso di non rinnovare il contratto di Paulo Dybala mentre ha prolungato gli accordi di Mattia Perin e Juan Cuadrado. Adesso, la Juventus sta lavorando sui rinnovi di Mattia De Sciglio e Federico Bernardeschi. La situazione più intricata è quella di quest'ultimo, anche se la volontà del ragazzo è quella di rimanere alla Juventus.

Della situazione di Federico Bernardeschi ne ha parlato anche il suo agente Federico Pastorello: "Non ho mai avuto la percezione che Federico non fosse riconfermato", ha detto il manager a "La Repubblica". L'agente ha poi confermato che le parti stanno trattando il rinnovo: "Ma con la Juve il dialogo per il rinnovo è aperto. La sua priorità è rimanere". Pastorello ha poi sottolineato che ovviamente Bernardeschi ha anche altre offerte e come è normale che sia valuti tutto. Ma come detto la volontà del ragazzo è quella di restare alla Juventus.