La Juventus, questa mattina 10 maggio, è scesa in campo alla Continassa per allenarsi in vista della finale di Coppa Italia di mercoledì 11 maggio contro l'Inter.

Per questo match Massimiliano Allegri ritrova Manuel Locatelli e Luca Pellegrini. Il numero 27 juventino si è allenato in gruppo ed è stato uno dei primi a scendere in campo. Manuel Locatelli è arrivato sul terreno di gioco insieme a Federico Bernardeschi e si sono subito messi a palleggiare.

Dunque l'ex Sassuolo si è lasciato alle spalle il problema al ginocchio ed è a disposizione. Adesso spetterà a Massimiliano Allegri decidere se farlo giocare dal primo minuto contro l'Inter, oppure se tenerlo in panchina per schierarlo a gara in corso.

Tanti dubbi per Allegri

La Juventus, questo pomeriggio 10 maggio, lascerà Torino per trasferirsi all'aeroporto e per partire alla volta di Roma. Una volta arrivata nella Capitale la squadra andrà in hotel, mentre Massimiliano Allegri si sposterà allo stadio Olimpico per la conferenza stampa di vigilia. In questa occasione è possibile che il tecnico livornese possa dare qualche indicazione di formazione, anche se la sensazione è che (vista l'importanza della partita) difficilmente si sbilancerà. Per questo motivo le ipotesi di formazione sono svariate un 4-2-3-1 che può trasformarsi in 4-4-2, oppure un classico 4-3-3.

La certezza della Juventus sarà Dusan Vlahovic ma resta da capire se giocheranno sia Paulo Dybala che Alvaro Morata, oppure se uno dei due dovrà accomodarsi in panchina.

In caso di 4-2-3-1 è possibile che giochino Cuadrado, Dybala e Bernardeschi. Questi tre giocatori potrebbero supportare l'unica punta che sarà Vlahovic. A quel punto a centrocampo ci saranno solamente Denis Zakaria e Adrien Rabiot.

Anche in difesa ci sono alcuni nodi da sciogliere: Danilo, Matthijs De Ligt e Giorgio Chiellini sembrano certi del posto, mentre sulla fascia sinistra è aperto il ballottaggio tra Luca Pellegrini e Alex Sandro, con quest'ultimo che sembra leggermente favorito.

Buon umore in casa Juventus

Questa mattina 10 maggio, la Juventus è scesa in campo alla Continassa e i primi 15 minuti della seduta sono stati visibili sulla TV ufficiale del club. I giocatori bianconeri sono apparsi di buon umore e gli scherzi non sono di certo mancati. Soprattutto in occasione del torello ci sono state diverse battute scherzose.

Inoltre, Giorgio Chiellini ha cercato di incitare al massimo i compagni.

Dopo la seduta la squadra ha pranzato e a metà pomeriggio verrà diramata la lista dei giocatori che saranno a disposizione per la partita contro l'Inter.