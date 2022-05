La Juventus potrebbe rinforzarsi durante il Calciomercato estivo. Servono acquisti a centrocampo ma si dovranno sostituire i giocatori che potrebbero lasciare la società bianconera. In questo momento gli unici certi di partire sono Giorgio Chiellini e Paulo Dybala, salutati dai tifosi dell'Allianz Stadium nel post match di Juventus-Lazio. Oltre a loro potrebbero partire Aaron Ramsey, Arthur Melo, Moise Kean, Federico Bernardeschi e Alex Sandro. Il terzino brasiliano è in scadenza di contratto a giugno 2023 ma l'ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione non agevola una sua partenza.

Se non dovesse essere lui il giocatore a lasciare la società bianconera, potrebbe farlo Luca Pellegrini. Per il 23enne si parla di un prestito in una società di Serie A per garantirgli un posto da titolare. Uno dei due potrebbe quindi partire, anche perché la Juventus starebbe già lavorando all'acquisto di un terzino sinistro. Fra quelli che piacciono c'è Borna Sosa, giocatore dello Stoccarda che ha disputato un'ottima stagione con la società tedesca segnando due gol e fornendo nove assist. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro.

Il giocatore Borna Sosa potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto del terzino sinistro Borna Sosa.

Il giocatore croato ha un contratto con lo Stoccarda fino a giugno 2025 ed un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro. Sarebbe considerato un rinforzo ideale perché garantirebbe anche gol e assist, considerando la stagione disputata con la società tedesca. Classe 1998, ha disputato 5 match con la nazionale croata. Borna Sosa è solo uno dei giocatori che piacciono alla società bianconera per rinforzare la fascia sinistra.

Si valuta l'acquisto anche di Udogie, attualmente in prestito all'Udinese ma il cui cartellino è di proprietà del Verona. Il nazionale under 21 italiano sarebbe un rinforzo valido per il presente e per il futuro avendo solamente 20 anni.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà rinforzare anche il centrocampo e il settore avanzato durante il calciomercato estivo.

Potrebbero essere almeno due gli acquisti come centrocampisti, potrebbe arrivare un giocatore bravo nell'impostazione di gioco ed una mezzala d'inserimento. I preferiti sembrano essere Leandro Paredes, che potrebbe arrivare nello scambio di mercato con Kean al Paris Saint Germain, e Paul Pogba. La Juventus avrebbe già presentato un'offerta da circa 10 milioni di euro a stagione per il francese fino a giugno 2025. Per quanto riguarda il settore avanzato invece oltre ad Angel Di Maria potrebbe arrivare anche il giocatore del Sassuolo Giacomo Raspadori.