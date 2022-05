La Juventus è attesa da un Calciomercato estivo importante in cui dovrà migliorare una rosa che ha dimostrato di non essere vincente in questa stagione. Le sconfitte contro l'Inter in finale di Supercoppa italiana e in finale di Coppa Italia lo dimostrano, senza contare il quarto posto in campionato e l'uscita agli ottavi di finale di Champions League contro il Villareal. Potrebbero esserci almeno 5 rinforzi importanti, secondo gran parte dei giornali sportivi. Due di questi potrebbero riguardare il centrocampo, con l'arrivo di un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e di una mezzala d'inserimento.

A tal riguardo le indiscrezioni di mercato confermano l'interesse della Juventus per Paul Pogba del Manchester United. Il francese dopo diverse stagioni potrebbero ritornare nella società che lo ha lanciato nel calcio che conta. Quattro stagioni nella società bianconera in cui si è dimostrato uno dei migliori centrocampisti europei. L'esperienza professionale al Manchester United non è stata ideale e potrebbe ritornare alla Juventus a scadenza di contratto. A parlare dell'argomento anche Paolo Paganini, che su Twitter ha menzionato un'intervista che realizzò a novembre all'agente sportivo Mino Raiola, deceduto di recente. Il giornalista sportivo ha sottolineato che gli parlò del possibile trasferimento di Haaland al Manchester City (ufficializzato negli ultimi giorni) e dell'amore di Pogba per Torino e la Juventus.

Il centrocampista Paul Pogba potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

'Nell’ultima intervista a Mino Raiola nel novembre scorso, lui mi disse 2 cose: Haaland al Manchester City e Pogba che avrebbe lasciato il Manchester United e che ha sempre Torino nel cuore. Vuoi vedere…'. Questo il posto di Paolo Paganini in riferimento al possibile trasferimento di Pogba alla Juventus.

Il francese in scadenza di contratto potrebbe ritornare nella società che lo ha lanciato nel calcio che conta. Le dichiarazioni del giornalista sportivo trovano conferme anche nelle recenti indiscrezioni di mercato che parlano di una possibile offerta della società bianconera per il francese da 9 milioni di euro a stagione più bonus per un'intesa contrattuale fino a giugno 2026.

Il giocatore Haaland è stato acquistato dal Manchester City per circa 60 milioni di euro

Sempre nel post su Twitter, Paganini ha parlato anche di Haaland al Manchester City, trasferimento ufficializzato in questi giorni e che è costato una somma importante alla società inglese. Oltre ai 60 milioni di euro della clausola rescissoria da pagare al Borussia Dortmund il Manchester City ha investito altri 40 milioni di euro in commissioni per gli agenti sportivi. Non è ancora nota invece la somma dell'ingaggio del giocatore.