La Juventus è al lavoro per il Calciomercato estivo e già a fine maggio potrebbe decidere i rinforzi estivi. Molto dipenderà dalle cessioni, ma potrebbero arrivare diversi giocatori in tutti i settori. Potrebbero partire Alex Sandro e Giorgio Chiellini, mentre a centrocampo, a rischio partenza ci sono Aaron Ramsey e Arthur Melo. Per quanto riguarda il settore avanzato, uno fra Alvaro Morata e Moise Kean potrebbe aggiungersi a Paulo Dybala. In questo momento, l'argentino è l'unico che ha la certezza di lasciare Torino a fine stagione perché in scadenza di contratto.

Dopo le dichiarazioni dell'amministratore delegato Maurizio Arrivabene, è stato anche il presidente Andrea Agnelli confermare l'addio dell'argentino in una recente intervista. Servirà trovare un sostituto di qualità, tenendo conto però della situazione economica della Juventus e del fatto che bisognerà investire anche a centrocampo. Potrebbe sostituire Paulo Dybala il giocatore del Sassuolo Giacomo Raspadori, che per età e motivi tecnici sarebbe considerato l'ideale come supporto di Dusan Vlahovic. Non sarà facile acquistarlo dal Sassuolo che lo valuta almeno 30 milioni di euro. La società emiliana potrebbe però agevolare la società bianconera nella modalità di pagamento in diverse stagioni.

Il giocatore Raspadori potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe sostituire Paulo Dybala con Giacomo Raspadori. Il giocatore del Sassuolo sarebbe il preferito perché, nonostante abbia un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro, è giovane e potrebbe supportare molto bene un giocatore come Vlahovic.

Lo sta dimostrando in questa stagione nel Sassuolo, giocando insieme a Scamacca, simile dal punto di vista fisico alla punta della Juventus. Ha disputato fino ad adesso 34 match con la società emiliana nel campionato italiano, segnando 10 gol e fornendo 6 assist decisivi ai suoi compagni, ai quali questi bisogna aggiungere 2 match in Coppa Italia.

È oramai parte integrante della nazionale italiana di Roberto Mancini. La Juventus potrebbe acquistarlo con una modalità di pagamento vantaggiosa, simile a quella utilizzata per Manuel Locatelli, trasferitosi dal Sassuolo alla società bianconera lo scorso calciomercato estivo. Potrebbe arrivare in prestito oneroso con riscatto in diverse stagioni.

Il mercato della Juventus

Il pagamento in diverse stagioni del cartellino di Giacomo Raspadori garantirebbe la possibilità per la Juventus di utilizzare una buona somma anche per rinforzare il centrocampo. A tal riguardo, potrebbero arrivare una mezzala d'inserimento ed un centrocampista bravo nell'impostazione di gioco. I preferiti sono Paul Pogba, in scadenza di contratto a giugno, e Jorginho.