Uno dei giocatori che potrebbero caratterizzare la prossima sessione estiva di Calciomercato è Martìn Satriano. Il giovane centravanti uruguaiano è stato ceduto dall'Inter a gennaio in prestito al Brest e in Francia ha avuto un buon rendimento, tanto da attirare l'attenzione di varie società. Anche in Italia non mancano gli estimatori del classe 2001, con la Fiorentina che avrebbe messo gli occhi su di lui per rinforzare l'attacco nella prossima stagione, soprattutto qualora non dovesse essere riscattato Piatek dall'Hertha Berlino.

Anche la Lazio ha cominciato a muoversi sul mercato in vista della prossima estate.

I biancocelesti cercano rinforzi soprattutto in mezzo al campo e per questo motivo avrebbero mosso i primi passi per Matteo Pessina, che ha vissuto un'annata abbastanza altalenante come tutta l'Atalanta.

Fiorentina su Satriano

La prossima estate l'Inter vorrebbe provare a non sacrificare i big sul mercato e per questo motivo potrebbe sacrificare qualche giovane talento per fare cassa o, comunque, riuscire a realizzare buone plusvalenze. Tra questi talenti figura sicuramente Martìn Satriano, giovane centravanti uruguaiano ceduto in prestito al Brest. In Francia il giocatore ha avuto un buon rendimento, mettendo a segno quattro reti in tredici partite di Ligue 1, anche se il club ora a salvezza acquisita ha un po' rallentato.

Già nel precampionato con i nerazzurri, Satriano aveva mostrato ottime cose e per questo Inzaghi lo ha tenuto in rosa fino a gennaio. Ora su di lui avrebbe messo gli occhi la Fiorentina, in cerca di rinforzi in attacco visto che ci sono dubbi sul possibile riscatto di Piatek, che potrebbe tornare all'Hertha Berlino. Acquistato dal Nacional per poco più di 2 milioni di euro, l'Inter valuta Martìn Satriano tra i 10 e i 15 milioni di euro ma non è da escludere l'ipotesi di uno scambio alla pari con Nikola Milenkovic, nome gradito dai nerazzurri e già accostato nelle scorse sessioni di mercato per rinforzare la difesa.

Lazio su Pessina

La Lazio vuole regalare un rinforzo importante a Maurizio Sarri in mezzo al campo visti i dubbi sul futuro di Luis Alberto e Sergej Milinkovic-Savic. Il nome in cima alla lista degli obiettivi ci sarebbe quello di Matteo Pessina, che ha vissuto un'annata piena di alti e bassi con l'Atalanta dopo aver vinto l'Europeo con la maglia della Nazionale italiana.

Un solo gol e un assist in 24 partite di campionato recita il suo score stagionale. La Dea valuta il classe 1997 tra i 15 e i 20 milioni di euro ma nell'affare potrebbe entrare una contropartita tra Cataldi e Raul Moro per abbassare l'esborso economico, con un conguaglio sui 10 milioni di euro.