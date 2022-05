La Juventus, dopo tre stagioni, potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero. Gli ultimi arrivi senza prezzo di cartellino risalgono alla stagione 2019-2020, quando furono ingaggiati i centrocampisti Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. Il francese, dopo due stagioni non ideali con Sarri e Pirlo, è riuscito a dimostrare le sue qualità con la gestione Allegri e potrebbe rimanere alla Juventus anche nella stagione 2022-2023. Dovrà però prolungare il suo contratto, essendo in scadenza a giugno 2023. Diverso è il discorso riguardante il gallese, attualmente in prestito ai Glasgow Rangers e che potrebbe essere ceduto a titolo definitivo durante il Calciomercato estivo.

La Juventus starebbe valutando come rinforzo senza prezzo di cartellino il centrocampista del Paris Saint Germain, Angel Di Maria. L'argentino è in scadenza di contratto con la società francese e potrebbe rivelarsi l'acquisto di esperienza, non solo per ritornare a vincere nel campionato italiano ma anche per arrivare fino in fondo in Champions League. D'altronde Di Maria ha dimostrato di essere un vincente con Paris Saint Germain, Manchester United e Real Madrid ma anche con la nazionale argentina, vincendo la Coppa America la scorsa estate. Il giocatore accetterebbe il trasferimento alla Juventus, ma vorrebbe un ingaggio da circa 7 milioni di euro a stagione fino a giugno 2024.

Il 34enne sarebbe un rinforzo di esperienza e di qualità per il presente e darebbe garanzie importanti anche per le competizioni europee.

Il giocatore vorrebbe un ingaggio da 7 milioni di euro a stagione fino a giugno 2024. La Juventus potrebbe acquistarlo, anche perché potrebbe supportare la crescita del giovane Matias Soulé, protagonista di una stagione importante con la Juventus under 23 e che è già stato chiamato dal commissario tecnico della nazionale argentina Lionel Scaloni.

La società bianconera ha fiducia del classe 2003 che, insieme a Miretti, potrebbe far parte della rosa della Juventus per la stagione 2022-2023.

La Juventus potrebbe rinforzare in maniera importante anche il centrocampo durante il calciomercato estivo. A tal riguardo, potrebbero arrivare una mezzala d'inserimento ed un giocatore bravo nell'impostazione di gioco. I preferiti sono Paul Pogba del Manchester United, Frenkie de Jong del Barcellona e Jorginho del Chelsea.