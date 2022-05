La Juventus in questa stagione ha raccolto risultati deludenti in tutte le competizioni e dopo 11 anni chiuderà senza vincere alcun trofeo. La sconfitta in finale di Supercoppa Italiana e in quella di Coppa Italia contro l'Inter, l'uscita agli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal e il quarto posto in campionato non possono evidentemente soddisfare la società bianconera, che dovrà rinforzarsi con decisione durante il Calciomercato estivo.

Potrebbero arrivare diversi investimenti importanti, non solo in difesa e a centrocampo, ma anche nel settore avanzato.

A tal riguardo si dovrà sostituire Paulo Dybala, che andrà in scadenza di contratto a fine stagione. Potrebbe arrivare Angel Di Maria, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain a giugno. Come recentemente dichiarato dal giocatore in un'intervista, lui vorrebbe rimanere nella società francese in quanto c'è un precontratto fra le parti che potrebbe garantire il prolungamento per un'altra stagione. Tutto dipenderà dal Paris Saint Germain, che però al momento non sembra voler dare fiducia all'argentino. Di conseguenza il giocatore sarebbe pronto a trasferirsi in un'altra società europea e potrebbe accettare l'offerta della Juventus.

In tal caso la squadra bianconera nella stagione 2022-2023 potrebbe quindi giocare con un tridente offensivo importante formato da Angel Di Maria, Dusan Vlahovic e Federico Chiesa.

La Juventus potrebbe acquistare Di Maria a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Angel Di Maria potrebbe trasferirsi alla Juventus. L'argentino sarebbe un rinforzo importante per la società bianconera in quanto garantirebbe esperienza e qualità. Nonostante in questa stagione non sia stato un titolare fisso nel Paris Saint Germain, egli rimane un giocatore in grado di garantire gol e assist.

Sarebbe un supporto ideale per Dusan Vlahovic e per Federico Chiesa nella stagione 2022-2023.

Angel Di Maria potrebbe sottoscrivere un contratto da 7 milioni di euro netti a stagione. La Juventus andrebbe a risparmiare il prezzo di cartellino e potrebbe poi utilizzare una somma importante per rinforzare il centrocampo. Potrebbero arrivare un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e una mezzala d'inserimento.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus dovrà trovare pure un sostituto di Giorgio Chiellini, che ha confermato la sua partenza a fine stagione, ma anche rinforzare il centrocampo.

A tal riguardo si parla dell'interesse concreto per Paul Pogba del Manchester United, in scadenza di contratto con la società inglese a giugno, e per Jorginho del Chelsea, che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.