La Juventus è una delle delusioni principali della stagione nel campionato italiano. L'arrivo di Massimiliano Allegri non è servito alla crescita tecnica della rosa bianconera, sia in Italia che in Champions League. Lo dimostra l'attuale quarto posto in campionato, che significa partecipazione alla Champions League nella stagione 2022-2023 ma che di certo non accontenta una società abituata a vincere come quella bianconera. Risultati deludenti che hanno come responsabile non solo il tecnico, ma anche la dirigenza, che evidentemente ha costruito una formazione non al livello delle prime in classifica.

Soprattutto a centrocampo, manca qualità nell'impostazione di gioco e negli inserimenti. Per questo, i principali acquisti nel prossimo Calciomercato potrebbero riguardare proprio il settore centrale: si parla di un interesse per Jorginho del Chelsea e per Paul Pogba del Manchester United, in scadenza di contratto a giugno. Difficile arrivare al francese a causa dei 14 milioni di euro netti a stagione che attualmente guadagna. Sempre dalla società inglese, potrebbe arrivare un altro rinforzo per il centrocampo. Secondo le ultime notizie di mercato, la società bianconera vorrebbe Nemanja Matic, centrocampista di 34 anni che è in scadenza di contratto a giugno 2023. Il giocatore potrebbe rescindere il suo contratto e sottoscrivere un'intesa contrattuale con la Juventus.

Il giocatore Matic potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus, dopo gli acquisti nelle ultime stagioni di tanti giovani, potrebbe regalarsi un rinforzo d'esperienza. Potrebbe arrivare Nemanja Matic, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno 2023. Il giocatore potrebbe rescindere il suo contratto e trasferirsi alla Juventus.

Si parla di una possibile intesa contrattuale fra le parti con bonus alla firma di circa 12 milioni di euro ed un contratto a 4,5 milioni di euro netti a stagione per il giocatore. Matic garantirebbe fisicità e qualità al centrocampo bianconero, andando a supportare i vari Locatelli e Rabiot. L'eventuale arrivo di Matic potrebbe agevolare la partenza di Arthur Melo, che potrebbe trasferirsi all'Arsenal.

La stagione disputata fino ad adesso da Matic al Manchester United

Il centrocampista del Manchester United, Nemanja Matic, ha disputato fino ad adesso 23 match nel campionato inglese, fornendo 4 assist decisivi ai suoi compagni, a questi bisogna aggiungere 1 match nella Carabao Cup e 8 match in Champions League. Potrebbe essere un giocatore importante per la Juventus perché darebbe esperienza e farebbe crescere i tanti giovani della società bianconera.