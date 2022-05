La Juventus è al lavoro per il Calciomercato estivo. La società bianconera cercherà di mettere a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri, già all'inizio della preparazione estiva, gran parte della rosa per la stagione 2022-2023. Per questo, il direttore sportivo Federico Cherubini e l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene potrebbero confermare degli acquisti già a giugno, una volta finita la stagione. La certezza è che la Juventus disputerà la Champions League e questo significa ricavi importanti per la società bianconera. Una buona somma potrebbe arrivare anche dalle cessioni, in particolar modo dai riscatti dei cartellini da parte del Tottenham di Bentancur e Kulusevski e da parte dell'Atalanta di Demiral.

Per il resto, la Juventus potrebbe utilizzare delle contropartite tecniche per arrivare a dei giocatori. A tal riguardo, ha parlato anche il giornalista sportivo Nicolò Schira che ha confermato come la società bianconera voglia Sergej Milinkovic-Savic e sarebbe pronta a offrire i cartellini di Daniele Rugani e Nicolò Rovella e soldi. Il centrocampista ha una valutazione di mercato 70 milioni di euro. Di conseguenza, la Juventus potrebbe aggiungere circa 40 milioni di euro oltre ai cartellini dei giocatori prima menzionati. La Lazio, però, preferirebbe monetizzare dalla partenza di Milinkovic-Savic e quindi non vorrebbe considerare l'inserimento di contropartite tecniche per la cessione del suo centrocampista.

I giocatori Rugani e Rovella potrebbero essere offerti alla Lazio per Milinkovic-Savic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus vorrebbe Milinkovic-Savic. Secondo la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe già un'intesa economica sull'ingaggio da circa 4 milioni di euro a stagione fino a giugno 2025. Il problema è rappresentato dalla Lazio, che vorrebbe 70 milioni di euro.

La società bianconera preferirebbe l'inserimento di contropartite tecniche come Daniele Rugani e Nicolò Rovella, graditi al tecnico Maurizio Sarri.

La società vorrebbe invece monetizzare, anche perché le altre società che sarebbero interessate al giocatore, su tutte il Paris Saint Germain, non avrebbero problemi a garantire tale somma alla Lazio.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe utilizzare altri giocatori come contropartite tecniche per arrivare a rinforzi di qualità. È il caso di Arthur Melo, che piace all'Arsenal, con la società bianconera che potrebbe offrirlo agli inglesi per Gabriel. Il difensore potrebbe essere il sostituto di Giorgio Chiellini, che potrebbe fare una nuova esperienza professionale nel campionato americano prima di ritornare da dirigente nella società bianconera.