La Juventus oltre ad attingere al mercato dei parametri zero starebbe seguendo diversi giocatori con scadenza di contratto a giugno 2023. È il caso di Jorginho del Chelsea e di Leandro Paredes del Paris Saint Germain, a questi bisogna aggiungere anche Manuel Akanji, nazionale svizzero attualmente al Borussia Dortmund. La società tedesca per evitare di perderlo a paramento zero sarebbe pronto a venderlo. Piace a diverse società inglesi, ma secondo le ultime notizie di mercato ci sarebbe anche la Juventus sul giocatore. Nonostante sia ad un anno dalla scadenza contrattuale il Borussia Dortmund vorrebbe almeno 30 milioni di euro per il suo cartellino.

I buoni rapporti professionali fra la società tedesca e la Juventus potrebbero però agevolare il trasferimento del difensore ad un prezzo minore.

Il difensore Akanji potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus avrebbe individuato in Manuel Akanji un possibile rinforzo per la difesa. Il nazionale svizzero è in scadenza di contratto a giugno 2023 e potrebbe trasferirsi alla società bianconera per circa 30 milioni di euro. Prezzo importante ma la Juventus spera in una somma minore, anche perché il rapporto professionale fra le due società è buono dopo il trasferimento di Emre Can in Germania a gennaio 2020. Akanji in caso di trasferimento alla Juventus ritroverebbe il suo compagno di nazionale Denis Zakaria.

Sarebbe un giocatore ideale per fisicità e per bravura nella fase difensiva, da schierare a fianco di Bonucci o di de Ligt. Sul giocatore però ci sarebbe l'interesse anche di società inglesi, che non avrebbero problemi ad investire una somma importane per il difensore.

La stagione disputata da Akanji con il Borussia Dortmund

Il difensore Manuel Akanji oramai da diverse stagioni è un titolare del Borussia Dortmund.

Dopo 4 stagioni e mezza nella società tedesca sarebbe pronto a fare una nuova esperienza professionale. In questa annata calcistica ha disputato 26 match nel campionato tedesco segnando 1 gol. A questi bisogna aggiungere anche 3 match di Coppa di Germania, 1 match di Supercoppa di Germania, 5 match in Champions League ed 1 match n Europa League.

Ha giocato la sua prima partita con la nazionale svizzera nel 2017 e fino ad adesso ne ha disputate 39. E' cresciuto nel Winterthur prima del trasferimento al Basilea e poi a gennaio 2018 al Borussia Dortmund. Akanji sarebbe uno dei nomi seguiti dalla Juventus per rinforzare la difesa. Gli altri che piacciono sono Gabriel dell'Arsenal e Milienkovic della Fiorentina. Piace soprattutto il brasiliano, perché bravo anche nell'impostazione di gioco oltre al fatto che ha dimostrato di saper segnare in questa stagione.