La Juventus a fine giugno saluterà non solo Giorgio Chiellini (possibile trasferimento nel campionato americano per il difensore) ma anche Federico Bernardeschi e Paulo Dybala, che non prolungheranno la loro intesa contrattuale con la società bianconera. Il centrocampista lo ha confermato nel post match di Fiorentina-Juventus, con Napoli e Inter che sarebbero interessate al giocatore. Bernardeschi potrebbe sostituire Insigne o Perisic, mentre per quanto riguarda l'argentino, potrebbe trasferirsi all'Inter o alla Roma. Dei giocatori della Juventus in scadenza a giugno, ha prolungato l'intesa contrattuale Mattia Perin, che rimarrà il secondo portiere della società bianconera fino a giugno 2025.

Per quanto riguarda Cuadrado, si è attivata la clausola sul suo contratto del rinnovo automatico per una stagione, ovvero fino al 2023. In questi giorni potrebbe toccare anche a Mattia De Sciglio prolungare il suo contratto con la Juventus. Le ultime notizie di mercato confermano come l'intesa fra le parti sia vicina e che l'ufficialità potrebbe arrivare a breve. Il terzino si è dimostrato molto utile ad Allegri in questa stagione, anche perché può giocare su entrambi le fasce difensive. Potrebbe sottoscrivere un contratto con la Juventus fino a giugno 2025 andando a guadagnare di meno rispetto all'attuale ingaggio.

Il giocatore De Sciglio potrebbe prolungare la sua intesa contrattuale con la Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Mattia De Sciglio a breve potrebbe prolungare la sua intesa contrattuale con la Juventus fino a giugno 2025. Il terzino, attualmente, ha un ingaggio da circa 2,5 milioni di euro a stagione, e potrebbe andare a guadagnare circa 1,5-2 milioni di euro.

A volere la sua conferma Allegri, che lo aveva lanciato nel Milan e che lo ha voluto alla Juventus nella sua prima esperienza professionale nella società bianconera. De Sicglio può giocare su entrambi le fasce difensive. Nella stagione appena finita ha giocato fra tutte le competizioni disputate 29 match segnando 1 gol e fornendo 2 assist decisivi ai suoi compagni.

Un giocatore che può sostituire Danilo sulla fascia destra difensiva ma anche Alex Sandro o Pellegrini sulla sinistra.

Il mercato della Juventus

La Juventus, come dicevamo, lascerà partire a parametro zero giocatori importanti come Federico Bernardeschi e Paulo Dybala, ma dopo tre stagioni ritornerà anche lei ad attingere al mercato dei giocatori in scadenza di contratto. Sarebbe vicino l'arrivo di Paul Pogba, il centrocampista francese potrebbe sottoscrivere un'intesa contrattuale con la Juventus da circa 10 milioni di euro a stagione, compresi i bonus, fino a giugno 2026.