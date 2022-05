La Juventus è attesa da settimane importanti in cui dovrà definire le trattative da portare avanti nel Calciomercato estivo. Si cercherà di mettere a disposizione del tecnico Allegri, già dall'inizio del ritiro estivo previsto a luglio, gran parte della rosa per la stagione 2022-2023. Non a caso, la società bianconera starebbe già definendo gli ingaggi a parametro zero di Paul Pogba e Angel Di Maria, due rinforzi importanti per il centrocampo ed il settore avanzato. Potrebbe arrivare anche un altro rinforzo a centrocampo, un giocatore grado di garantire inserimenti e gol.

Fra quelli seguiti dalla società bianconera ci sarebbe anche Enzo Fernandez, che sta dimostrando al Rivel Plate di essere un giocatore importante. A 21 anni si tratta di un investimento per il presente e per il futuro. Per tipologia di gioco ricorda molto Vidal, in quanto garantisce equilibrio ma è bravo anche ad accompagnare il settore avanzato. Il suo prezzo di mercato è di circa 20 milioni di euro e ci sarebbero diverse società interessate all'argentino. In questa stagione ha già segnato 8 gol, fornendo 6 assist ai suoi compagni in 20 match fino ad adesso disputati. È già stato convocato dalla nazionale argentina, ma non ha ancora disputato un match.

Il giocatore Fernandez potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Enzo Fernandez. Il classe 2001 del River Plate è uno dei giovani più interessanti del calcio argentino, un giocatore bravo non solo a garantire equilibrio ma anche ad inserirsi.

Fino ad adesso ha disputato 6 match in Coppa Libertadores segnando 2 gol e fornendo 1 assist decisivo ad un suo compagno. A questi bisogna aggiungere 14 match in Copa de la Liga con 6 gol e 5 assist. Dati che sottolineano la crescita evidente dell'argentino che piace a diverse società europee. Il suo arrivo potrebbe concretizzarsi se dovessero partire alcuni centrocampisti.

Il maggior indiziato a lasciare la società bianconera è Arthur Melo, ma la Juventus valuterebbe anche offerte per Adrien Rabiot e Weston McKennie.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per l'acquisto anche di un difensore centrale ed un terzino sinistro. Nel primo caso si parla di un interesse per Nikola Milenkovic della Fiorentina ma soprattutto per Kalidou Koulibaly, in scadenza di contratto a giugno 2023 e valutato circa 40 milioni di euro dal Napoli. Per quanto riguarda invece il ruolo di terzino sinistro, il preferito sarebbe Destiny Udogie, che ha disputato una stagione importante nell'Udinese. Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus potrebbe offrire alla società friulana un prestito con diritto di riscatto di circa 20 milioni di euro.