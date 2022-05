La Juventus è al lavoro per migliorare una rosa che ha avuto non poche problematiche durante la stagione appena finita. Soprattutto a centrocampo è mancata la qualità necessaria non solo per migliorare l'impostazione di gioco ma anche la verticalizzazione verso le punte. Non è un caso che si parli di almeno due rinforzi nel settore: Pogba e Jorginho i nomi avvicinati dai giornali sportivi alla società bianconera. Non mancano però altre possibilità interessanti a parametro zero, oltre al francese, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno.

A suggerire un nome alla Juventus è stato l'agente sportivo Jonathan Barnett, che gestisce l'agenzia Interstellar. Si tratta di Florian Grillitsch, centrocampista austriaco che è in scadenza di contratto con l' Hoffenheim a giugno. Il giocatore garantirebbe fisicità e qualità e potrebbe essere gradito al tecnico Allegri. Altro nome suggerito da Barnett è Houssem Aouar, centrocampista del Lione in scadenza di contratto a giugno 2023. Era stato già avvicinato alla Juventus due stagioni fa, ma il prezzo di mercato stabilito dalla società francese non agevolò il suo trasferimento a Torino. Attualmente, però, potrebbe lasciare la Francia a prezzo vantaggioso in quanto in scadenza di contratto a giugno 2023.

'Con Cherubini non ci siamo incontrati, ma ho almeno due giocatori che farebbero al caso dei bianconeri. Uno è Aouar, del Lione, l'altro Florian Grillitsch, che lascerà l'Hoffeheim a parametro zero'. Queste le dichiarazioni di Jonathan Barnett, agente sportivo che gestisce diversi giocatori importanti con la sua Interstellar.

Proprio Aouar e Grilitsch potrebbero essere giocatori interessanti per la società bianconera perché arriverebbero a prezzo vantaggioso. Il francese ha un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro, ma potrebbe lasciare il Lione anche ad un prezzo inferiore essendo in scadenza a giugno 2023. Nella stagione appena finita ha disputato 36 match segnando 6 gol e fornendo 4 assist ai suoi compagni nel campionato francese.

A questi bisogna aggiungere 9 match e 2 gol in Europa League. Arriverebbe a parametro zero Grillitsch, che in questa stagione ha disputato 18 match nel campionato francese, ma è stato condizionato da un infortunio muscolare.

Il mercato della Juventus

La Juventus attualmente sembra aver già individuato i rinforzi per il centrocampo ma anche quelli per il settore avanzato. A tal riguardo, oltre a Di Maria potrebbe arrivare un'alternativa al titolare Vlahovic. Piacciono Marko Arnautovic del Bologna e Luis Muriel dell'Atalanta, in scadenza di contratto con la società bergamasca a giugno 2023.