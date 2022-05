La scorsa estate il trasferimento più importante e costoso per i nerazzurri è stato sicuramente quello di Romelu Lukaku al Chelsea per 115 milioni di euro. Una trattativa lampo nata a inizio agosto e conclusa nel giro di qualche giorno anche per la volontà di Big Rom di tornare a Londra per prendersi una sorta di rivincita personale dopo la prima avventura andata male. Anche questa volta, però, non sembrerebbe essere andata benissimo dato che il centravanti belga starebbe premendo per lasciare nuovamente i Blues. La sua volontà è quella di tornare nella Milano nerazzurra ma l'affare è tutt'altro che semplice proprio per l'importanza dell'operazione andata in porto meno di un anno fa.

Lukaku vuole tornare all'Inter

Un nome che potrebbe infiammare la prossima sessione estiva di calciomercato è quello di Romelu Lukaku. Il centravanti belga solo un anno fa è passato dall'Inter al Chelsea per 115 milioni di euro in un trasferimento da record, essendo la cessione più importante della storia della società nerazzurra. Big Rom ha premuto per trasferirsi a Londra e ora sembra premere per fare il percorso inverso, tornando all'ombra del Duomo.

L'annata ai Blues è stata negativa, con il giocatore che non si è ambientato e non ha legato con il tecnico Tuchel. I numeri lo dimostrano chiaramente: venticinque le presenze in Premier League, con sole otto reti messe a segno in venticinque partite, a fronte di due gol in sei partite di Champions League.

Il classe 1993 non è riuscito ad integrarsi alla perfezione nello scacchiere tattico del club inglese e adesso vorrebbe tornare all'Inter. Il Chelsea ha cambiato da poco proprietà e questo potrebbe incidere su quello che sarà il futuro della società venduta da Roman Abramovich. Un'operazione non semplicissima quella del ritorno in nerazzurro, ma non da escludere a priori.

La condizione per il ritorno di Lukaku

Pensare ad un ritorno di Romelu Lukaku all'Inter per la prossima estate sembra molto difficile, ma non impossibile. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, Big Rom potrebbe tornare in nerazzurro ad una sola condizione: con la formula del prestito, da vedere se secco o oneroso e se potrebbe anche essere biennale.

Tutto dipenderà dal Chelsea, che potrebbe anche avallare questa operazione proprio per cercare di rivalutare un patrimonio che oggi si è più che dimezzato rispetto all'anno scorso, quando fu acquistato dai nerazzurri per 115 milioni. Il centravanti belga manda messaggi ai dirigenti e agli ex compagni di squadra e si è detto disposto anche a rientrare nei parametri del club meneghino in termini di ingaggio.

Lukaku a Londra guadagna 15 milioni di euro a stagione e per tornare all'Inter è pronto ad accettare la stessa cifra percepita da Lautaro e Brozovic e che dovrebbe percepire Paulo Dybala in caso di trasferimento all'Inter, cioè 6/6,5 milioni di euro a stagione più bonus.