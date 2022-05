Non solo acquisti, ma anche cessione dolorose dei big in rosa. L'Inter si prepara ad un mercato a due facce: l'obiettivo dei nerazzurri è quello di puntellare l'organico a disposizione del tecnico Simone Inzaghi per ritornare ai vertici del calcio italiano e ritagliarsi un ruolo importante in Champions, ma la dirigenza potrebbe esser costretta a vendere qualche pezzo pregiato per finanziare tali colpi.

Inter, possibile interesse per Acerbi e Milenkovic

Tra i nomi più gettonati che potrebbero lasciare Milano e i colori nerazzurri c'è quello di Alessandro Bastoni, che in questi anni sia sotto la gestione Conte che con quella di Inzaghi, ha avuto una crescita esponenziale che non è passata inosservata.

Infatti, il talentuoso centrale italiano sarebbe finito nel mirino dei top club europei, dove se dovessero arrivare offerte importanti l'Inter potrebbe prenderle in considerazione. Su Bastoni, valutato almeno 50-60 milioni di euro dal club nerazzurro, ci sarebbe l'interesse di Manchester United, Chelsea e Bayern Monaco.

Per questo l'Inter starebbe monitorando diverse piste che possano sostituire il centrale italiano: oltre Bremer che resta l'obiettivo numero uno per la retroguardia, i nerazzurri starebbero osservando altri profili come Nikola Milenkovic, che dopo stagioni non esaltanti si è rilanciato sotto la gestione di Italiano, disputando un buon campionato con la Fiorentina. Il club viola di Rocco Commisso chiede almeno 20 milioni di euro per il centrale serbo.

Altro nome da prendere in considerazione è quello di Francesco Acerbi, che potrebbe salutare la Lazio in questa finestra estiva di Calciomercato. Il club biancoceleste chiede una cifra attorno agli 8-10 milioni di euro.

Inter, si tratta il possibile ritorno di Lukaku

Romelu Lukaku potrebbe essere il grande colpo di mercato estivo dell'Inter.

Dopo una stagione non esaltante al Chelsea, con frizioni con il tecnico Thomas Tuchel, l'attaccante belga vorrebbe ritornare a vestire i colori nerazzurri. Secondo le ultime notizie di calciomercato per tornare a Milano Big Rom sarebbe pronto a dimezzarsi l'ingaggio di 15 milioni di euro percepito a Londra.

Attenzione perché Lukaku potrebbe finire nel mirino del Bayern Monaco, che con il probabile addio di Lewandowski sponda Barcellona, potrebbe decidere di virare fortemente sul numero nove del Chelsea.

Ma la volontà del calciatore, che desidera tornare in Italia, potrebbe fare la differenza.

Intanto, l'Inter tiene calda la pista che porta a Paulo Dybala. Come dichiarato dal direttore sportivo Giuseppe Marotta, i nerazzurri stanno seguendo l'evolversi della situazione della Joya, e potrebbe piazzare l'affondo decisivo per un doppio colpo di mercato che potrebbe risultare decisivo per le sorti del prossimo campionato.