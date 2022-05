Domenica 22 maggio si giocherà Sassuolo-Milan, gara valida per il 38° e ultimo turno di Serie A 2021/22. I neroverdi, nella giornata scorsa, hanno avuto la meglio per 3-1 allo Stadio Renato Dall'Ara contro il Bologna: in rete Scamacca (doppietta) e Berardi, mentre i rossoblù sono andati a segno con Orsolini. La squadra di Pioli, invece, si è imposta per 2-0 nel match casalingo contro l'Atalanta grazie ai goal di Theo Hernandez e Leao.

Si tratta di una sfida decisiva per lo scudetto, in quanto al Milan basterebbe un pareggio per diplomarsi campione d'Italia.

Statistiche: gli ultimi cinque incontri tra Milan e Sassuolo disputati nel massimo campionato italiano vedono un equilibrio perfetto, con due bottini pieni per parte e una gara conclusasi a reti bianche. Quattro di questi cinque match, inoltre, sono terminati con almeno una rete per squadra (Goal) e almeno tre segnature complessive (Over 2.5).

Sassuolo, Scamacca al timone dell'attacco

Mister Dionisi e il suo Sassuolo si stanno avviando alla conclusione di una stagione tutto sommato positiva, più per il tipo di gioco espresso che per i risultati ottenuti, considerando che i neroverdi sono fuori dalla lotta per un posto in Europa oramai da svariate settimane.

Per impensierire il Milan, l'allenatore degli emiliani potrebbe optare per il 4-2-3-1, con Consigli a difesa dei pali.

Difesa neroverde che avrà ottime chance di essere formata da Ferrari e Chiriches al centro, con Rogerio che sarà il terzino sinistro e Muldur che andrà a posizionarsi sul versante destro. Frattesi e Lopez, invece, dovrebbero essere i titolari della linea mediana, mentre la trequarti dovrebbe avere come interpreti iniziali Traoré e Berardi ai lati di Raspadori.

L'unica punta, infine, sarà probabilmente Scamacca.

Milan, un punto per il 19° scudetto

Stefano Pioli e il suo Milan vedono il traguardo del 19° scudetto della loro storia a un passo. Per ottenere l'ambito trofeo, che manca dalla bacheca del Diavolo dalla stagione 2010/11, ai rossoneri serve almeno un pareggio col Sassuolo, grazie agli scontri diretti coi cugini dell'Inter, attualmente secondi in classifica.

I rossoneri, difatti, si trovano in prima posizione con 83 punti mentre i nerazzurri sono al secondo posto con 81 punti.

L'allenatore del Milan potrebbe schierare il suo fedele 4-2-3-1, con Maignan come estremo difensore. Calabria dovrebbe agire come terzino destro e Theo Hernandez piazzarsi sulla sinistra, mentre la coppia Kalulu-Tomori farà da filtro in mezzo al pacchetto difensivo. I titolari della mediana del Milan, inoltre, potrebbero essere Kessié e Tonali, mentre sulla trequarti dovrebbero giocare Saelemaekers, Krunic e Leao, i quali agiranno alle spalle dell'attaccante di riferimento Giroud.

Le probabili formazioni

Le probabili formazioni di Sassuolo-Milan:

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli, Rogerio, Chiriches, Ferrari, Muldue, Frattesi, Lopez, Traoré, Berardi, Raspadori, Scamacca. Allenatore: Dionisi.

Milan (4-2-3-1): Maignan, Theo Hernandez, Kalulu, Tomori, Calabria, Kessié, Tonali, Saelemaekers, Leao, Krunic, Giroud. Allenatore: Pioli.