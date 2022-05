La Juventus è attesa da un mercato in cui dovrà migliorare una rosa che, in questa stagione, ha dimostrato di avere problematiche importanti soprattutto a centrocampo.

In particolare potrebbe arrivare una mezzala d'inserimento che garantisca gol e assist ai compagni. Fra i migliori del campionato italiano in questa stagione c'è sicuramente Sergej Milinkovic-Savic, che dopo diverse stagioni con la Lazio potrebbe fare una nuova esperienza professionale. Ad agevolare il suo trasferimento è anche il contratto in scadenza a giugno 2024, quindi il rischio per la società capitolina è che se non dovesse prolungare il contratto il suo prezzo di mercato nel 2023 potrebbe diminuire di molto.

Attualmente il suo prezzo di mercato è di circa 70 milioni di euro e la Lazio difficilmente accetterà offerte minori. Fra le società interessate al giocatore ci sarebbe anche la Juventus, alla ricerca di un mezzala d'inserimento. A suggerire il trasferimento del centrocampista dalla Lazio alla società bianconera è stato anche Dragan Stojkovic, il commissario tecnico della nazionale serba ha dichiarato che se Milinkovic-Savic gli dovesse chiedere un consiglio, gli direbbe di andare proprio alla Juventus.

Il commissario tecnico della Serbia Stojkovic ha parlato di Milinkovic-Savic

"Se Milinkovic-Savic mi chiedesse un consiglio gli direi di andare alla Juventus", sono queste le dichiarazioni di Dragan Stojkovic, in una recente intervista.

Il commissario tecnico della nazionale serba ha poi aggiunto: 'È un giocatore perfetto per la Juventus di Allegri, faccio il tifo per il trasferimento nella società bianconera, ma non dipende da me'. Molto dipenderà da Juventus e Lazio e dalla volontà delle società di trovare un'intesa.

Le ultime indiscrezioni di mercato parlano di una Juventus pronta a offrire una somma importante di circa 40 milioni di euro con l'aggiunta di contropartite tecniche gradite al tecnico Maurizio Sarri.

La Lazio però vorrebbe solo soldi per il cartellino del centrocampista.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus starebbe valutando altri rinforzi a centrocampo: piace molto Paul Pogba del Manchester United, il quale è in scadenza di contratto con la società inglese a giugno e arriverebbe senza prezzo di cartellino, anche se bisogna considerare il nodo dell'ingaggio.

Attualmente Pogba guadagna circa 14 milioni di euro a stagione, la Juventus potrebbe offrirgli invece al massimo circa 10 milioni di euro a stagione.

La Juve valuta pure un altro rinforzo a centrocampo, un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e che sappia anche verticalizzare. Il preferito pare essere Jorginho del Chelsea.