La Juventus è al lavoro in queste settimane per migliorare la propria rosa, anche in difesa, reparto che per la prima volta dopo 17 anni dovrà fare a meno di Giorgio Chiellini.

La società bianconera starebbe quindi valutando diversi giocatori per la retroguardia, piacciono Kalidou Koulibaly del Napoli, in scadenza di contratto con la società campana a giugno 2023 e valutato circa 30 milioni di euro. Piace anche Nikola Milenkovic, che ha un prezzo di mercato di circa 10-15 milioni di euro, anche lui è in scadenza di contratto fra un anno.

Secondo le ultime notizie di mercato però la Juventus potrebbe decidere di aspettare gennaio per acquistare un nuovo difensore.

Il motivo sarebbe una clausola rescissoria attivabile sul contratto del difensore Bremer del Torino che permetterebbe di acquistarlo per circa 15 milioni di euro. Sul brasiliano ci sarebbe non solo l'interesse della Juventus, ma anche del Milan e soprattutto dell'Inter.

Bremer avrebbe una clausola rescissoria da 15 milioni attivabile da gennaio 2023

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe aspettare gennaio 2023 per acquistare Bremer. Il difensore del Torino avrebbe una clausola rescissoria sul suo contratto che si attiverebbe a inizio del nuovo anno di circa 15 milioni di euro. Di conseguenza la Juventus potrebbe decidere di non acquistare altri difensori in questa estate, affidandosi a quelli già presenti nella rosa bianconera, ovvero Bonucci, Rugani, de Ligt e Gatti, acquistato dal Frosinone nel mercato di gennaio.

Pare difficile però che il presidente del Torino Urbano Cairo aspetti gennaio per cedere il brasiliano anche, perché appunto nel Calciomercato estivo potrebbe ricavare dal suo cartellino intorno ai 40 milioni di euro. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse soprattutto dell'Inter, che potrebbe intanto vendere de Vrij in scadenza di contratto a giugno 2023.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus intanto questa estate dovrà rinforzare anche il centrocampo e il settore avanzato. A tal riguardo sarebbero vicini gli ingaggi di Paul Pogba e Angel Di Maria, entrambi liberi a parametro zero da fine giugno rispettivamente dal Manchester United e dal Paris Saint-Germain.

Per il settore avanzato piace anche Giacomo Raspadori del Sassuolo, che ha disputato una stagione importante nella società emiliana e potrebbe partire per 30 milioni.