Galliani avrebbe recapitato all’Inter un’offerta formale per Andrea Pinamonti. Il giocatore, che sarebbe gradito anche dalla Fiorentina, non ha ancora dato il suo benestare e per le firme potrebbe volerci del tempo. Il Monza, dopo aver quasi preso Ranocchia a parametro zero, sarebbe quindi pronto ad accaparrarsi anche la giovane punta scuola Inter.

Le probabili cifre: 12 milioni più 3 di bonus

Che l’interesse del Monza per Andrea Pinamonti (23 anni) fosse concreto lo si era capito già nelle scorse settimane, quando Adriano Galliani incontrò i dirigenti nerazzurri per un summit di mercato volto a sondare alcuni giocatori in uscita da Milano.

Le richieste iniziali di Marotta e Ausilio erano di 20 milioni per l’acquisizione a titolo definitivo della punta classe ’99, che lo scorso anno ha giocato a Empoli battendo la concorrenza di Crutone, mettendo a segno 13 reti e 2 assist in 36 partite (di cui l’84% delle volte da titolare).

Evidentemente, gli ottimi rapporti tra Galliani e Marotta (che per inciso fu direttore generale del Monza dal 1986 al 1990) avrebbero contribuito a ridurre le pretese iniziali dei meneghini, portando a un accordo di massima che prevedrebbe una prima trance di 12 milioni, più 3 di bonus a fine della prossima stagione per il cartellino di Pinamonti. Il Monza sta cercando una punta che possa fare da riferimento per Dany Mota (24 anni), giocatore estremamente rapido in grado di agire come esterno sinistro d’attacco, ma anche come falso nueve.

Pinamonti, assieme a Christian Gytkjær (32 anni), potrebbe quindi diventare il perno dell’attacco brianzolo.

Pinamonti non ha ancora dato l’ok al trasferimento. Le cifre del possibile contratto

A questo punto non resta che attendere il benestare del giocatore, che avrebbe deciso di prendersi un po’ di tempo per riflettere sul futuro.

Su di lui ci sarebbe anche l’interesse della Fiorentina: il giocatore piacerebbe molto a Italiano che lo vorrebbe per sostituire l’uscente Piatek,in queste ore accostato al Toro [VIDEO]. La dirigenza viola, sarebbe invece intenzionata ad acquisire Belotti a parametro zero, chiudendo virtualmente le porte all’arrivo del nerazzurro.

Al momento, non sono circolate indiscrezioni sul contratto che il Monza avrebbe proposto all’attaccante, ma di recente si era parlato di 2 milioni a stagione. L’entourage del ragazzo avrebbe da tempo reso noto che al di sotto di quella cifra non sarebbero disposti a trattare.

Gli altri possibili affari tra Inter e Monza

In giornata, Andrea Ranocchia (34 anni) è atteso a Monza per le visite mediche e il rito della firma. Il difensore verrà acquisito a parametro zero e, una volta aggregatosi in rosa, troverà un altro ex interista: il portiere Michele Di Gregorio, riscattato proprio dall’Inter per 4 milioni. Galliani sta lavorando anche per l’acquisizione del centrale Lorenzo Pirola (20 anni), che a sua volta potrebbe restare in Brianza per 7 milioni, ma secondo alcune indiscrezioni, Marotta sì “accontenterebbe” di una cifra intorno ai 4.

La colonia nerazzurra a Monza potrebbe ulteriormente allargarsi qualora Galliani e Berlusconi uscissero allo scoperto per Stefano Sensi (26 anni) e Roberto Gagliardini (28 anni). Sui due centrocampisti ci sarebbe anche l’interesse di altri club (Fiorentina e Torino), ma al momento, in Viale della Liberazione non sono pervenute offerte per l’acquisto. L’Inter valuta Sensi intorno ai 10-15 milioni e avrebbe ricevuto soltanto proposte per un prestito. Gagliardini, che andrà in scadenza l’anno prossimo senza rinnovare, potrebbe invece cambiare maglia per una cifra di poco superiore ai 5 milioni. Su entrambi i giocatori pesa una stagione non esaltante, caratterizzata da continui guai fisici per il primo e da uno scarso impiego sul campo per il secondo.