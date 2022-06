Mathijjs De Ligt potrebbe lasciare la Juventus in questa sessione estiva di Calciomercato qualora non dovesse rinnovare il contratto con la Juve, attualmente in scadenza nel 2024.

L'olandese piacerebbe al Chelsea, che con l'addio di Rudiger al Real Madrid, è a caccia di un grande difensore per puntellare il pacchetto arretrato. Il tecnico dei Blues Thomas Tuchel avrebbe messo il centrale juventino in cima alla lista dei desideri, con l'obiettivo di strapparlo alla Vecchia Signora. Di contro la Juventus vorrebbe imbastire una trattativa per il rinnovo contrattuale, che fino a questo momento stenta ad arrivare.

Per questo i bianconeri potrebbero prendere in considerazione offerte importanti per la cessione di De Ligt.

Stando alle ultime notizie di calciomercato, la Vecchia Signora chiede una cifra attorno ai 100 milioni di euro, inferiore rispetto alla clausola da 120 presente nel contratto dell'olandese. Il Chelsea vorrebbe abbassare la parte cash, inserendo il cartellino di Timo Werner nella trattativa: l'attaccante tedesco sarebbe disposto a trasferirsi Torino, dovrebbe potrebbe giocare con maggiore regolarità.

La Juventus non avrebbe ancora dato risposta, ma intanto si sta guardando attorno per sostituire De Ligt: da Acerbi passando per Milenkovic, fino al sogno chiamato Kalidou Koulibaly. Oltre a reinvestire parte del denaro per un centrale difensivo, la Vecchia Signora potrebbe affondare il colpo su Nicolò Zaniolo.

Juve, interesse dalla Premier per Kean

Un altro calciatore che potrebbe lasciare Torino è Moise Kean. Infatti, dopo prestazioni non esaltanti, la Juventus vorrebbe cedere l'attaccante italiano.

Le pretendenti non mancano, a cominciare dal Paris Saint Germain, che con la probabile cessione di Icardi, potrebbe decidere di virare su Kean: i bianconeri vorrebbero inserire nell'affare il cartellino di Leandro Paredes, che da diverse sessioni di mercato è nel mirino della Vecchia Signora.

Su Kean ci sarebbe anche l'interesse di alcuni club di Premier League, pronti ad accaparrarsi le prestazioni dell'attaccante juventino. In particolare piacerebbe al Nottingham Forest, ma soprattutto del Fulham, che dopo il ritorno nel massimo campionato inglese, vuole confermarsi nella prossima stagione con un mercato importante.

Sullo sfondo, anche l'Atletico Madrid che con la partenza di Luis Suarez, è a caccia di un attaccante che possa puntellare il reparto offensivo del Cholo Simeone.