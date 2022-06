Uno snodo cruciale per il mercato estivo della Juventus è legato all'acquisto di un attaccante che possa alternarsi con Dusan Vlahovic: servirebbe un bomber di grande esperienza e personalità, che possa fare da "chioccia" al giovane attaccante serbo. Tra i nomi seguiti dal direttore sportivo Cherubini, ci sarebbe anche quello di Luis Suarez, attaccante uruguaiano liberatosi a parametro zero dall'Atletico Madrid e già accostato alla Juventus due stagioni fa.

Rumors su Luis Suarez

El Pistolero vorrebbe rimanere in Europa per un'altra stagione, così da prepararsi nel migliore dei modi al Mondiale con la maglia dell'Uruguay.

La Juventus ci starebbe pensando, ma in caso di possibile e reale interesse, deve fare i conti con le candidature di altri club interessati alle prestazioni del bomber uruguaiano come il River Plate.

Suarez non è il solo attaccante preso in considerazione dalla Vecchia Signora: fari puntati sulle candidature di Marko Arnautovic del Bologna, e soprattutto di Edin Dzeko, che in caso di arrivo all'Inter di Dybala e Lukaku, potrebbe essere sacrificato. Il bomber bosniaco era già nel mirino dei bianconeri prima del suo approdo in nerazzurro.

Juve, interesse della Fiorentina per Mandragora

Non solo acquisti. La Juventus valuta anche delle cessioni per reinvestire poi il denaro incassato per il mercato in entrata.

Chi non farà parte del progetto bianconero è Rolando Mandragora, che dopo due stagioni in prestito al Torino di Ivan Juric, è pronto a lasciare definitivamente i colori juventini. Oltre al forte interesse dei granata di Cairo, si sarebbe inserita anche la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che dopo aver perso Torreira, è a caccia di un regista così da poter dare fluidità alla manovra viola.

Stando alle ultime notizie di Calciomercato, la società di Commisso avrebbe offerto 9 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni del mediano italiano.

Un altro giocatore che potrebbe salutare Torino ma in prestito è Kaio Jorge. Lo spazio per il giovane attaccante brasiliano è ridotto e per questo, potrebbe essere ceduto in prestito per accumulare esperienza e giocare partite importanti in Serie A.

Sul giovane attaccante bianconero ci sarebbe l'interesse della neopromossa Cremonese.

Invece, discorso diverso per i due talenti italiani Fagioli e Miretti, che dovrebbero far parte della rosa di Allegri per la prossima stagione.