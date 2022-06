In vista del Calciomercato estivo, la Juventus dovrà intervenire sul reparto offensivo e molto dipenderà dalla permanenza di Alvaro Morata, che non sembrerebbe affatto scontata viste le difficoltà nel trovare un accordo con l'Atletico Madrid per riscattare il numero 9 spagnolo. Intanto la dirigenza bianconera sta osservando altri profili che possano puntellare l'attacco a disposizione di Allegri.

Tra i vari nomi seguiti, ritorna in auge quello di Timo Werner, attaccante tedesco in forza al Chelsea, che già in passato era stato accostato alla Juventus.

L'esperienza londinese dell'ex Lispia non è stata esaltante, con luci e ombre e per questo, potrebbe decidere di cambiare aria per rimettersi in mostra nella prossima stagione. La Vecchia Signora sta osservando con interesse la situazione, ma la trattativa potrebbe sbloccarsi solo grazie a due fatti: il primo è legato alla vicenda Lukaku; in caso di addio del 'Big Rom' pare difficile una cessione anche di Werner.

L'altro aspetto è legato alle condizioni economiche e alla valutazione del Chelsea, che valuta l'attaccante tedesco non meno di 50 milioni di euro.

Per questo, la Juventus sta valutando anche nomi low-cost come quello di Marko Arnautovic del Bologna e di Edin Dzeko dell'Inter, che potrebbe esser messo sul mercato in caso di grandi acquisti dei nerazzurri sul fronte offensivo.

Juve, Konè possibile sostituto di McKennie

Per finanziare il mercato in entrata, la Juventus potrebbe effettuare delle cessioni importanti.

Nel mercato invernale, la Vecchia Signora ha ceduto Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski al Tottenham dell'ex Antonio Conte: gli Spurs complice la qualificazione alla prossima Champions League, potrebbero ritornare a bussare alla porta dei bianconeri per altri calciatori.

Infatti il club inglese segue con grande attenzione Weston McKennie, che con l'arrivo di Pogba potrebbe salutare Torino. La Juve non fa sconti e chiede una cifra attorno ai 30-40 milioni di euro per lasciar partire l'ex Schalke 04.

L'eventuale sostituto potrebbe arrivare proprio dalla Bundesliga: infatti, i bianconeri stanno monitorando le prestazioni di Kouadio Konè, centrocampista 21enne e gioiello del Borussia Moncheglabach.

Nonostante un campionato non esaltante, Konè è stata una delle pochissime note lieve per il Borussia Moenchengladbach, attirando su di se l'interesse dei maggior club europei tra cui la Juventus. Sul centrocampista c'è però l'interesse anche di Manchester United e Arsenal.