La Juventus si prepara a un mercato che potrebbe cambiare profondamente la rosa. Il centrocampo è in particolare il reparto che potrebbe subire le maggiori modifiche in queste settimane. Infatti, l'unico centrocampista sicuro di continuare la sua esperienza con la maglia bianconera pare Manuel Locatelli, faro della mediana di Allegri.

Le possibili cessioni a centrocampo

Il primo che potrebbe lasciare la Juventus è Adrien Rabiot, che nonostante qualche buona prestazione, non ha convinto del tutto sia Allegri che la società. Sull'ex centrocampista del Psg, ci sarebbe il forte interesse di diverse squadre della Premier League, in particolare di Chelsea e United.

La Vecchia Signora non si opporrebbe ad una eventuale cessione, che potrebbe avvenire attraverso un'offerta attorno ai 20 milioni di euro.

Discorso simile anche per Arthur, mai entrato in sintonia con l'ambiente juventino, complici i tanti infortuni che ne hanno influenzato il rendimento. Il centrocampista verde-oro resta nel mirino dell'Arsenal di Arteta, ma sarebbe stato proposto anche alla Roma, come contropartita per arrivare a Zaniolo. Stessa sorte potrebbe toccare a Denis Zakaria, che nonostante l'arrivo a gennaio potrebbe già salutare Torino. Anche il mediano svizzero, potrebbe essere inserito nella trattativa con il club giallorosso per Zaniolo.

Weston McKennie, centrocampista texano, invece sarebbe nel mirino del Tottenham, che potrebbe decidere di affondare definitivamente con un'offerta che si aggirerebbe attorno ai 30 milioni di euro.

C'è poi Aaron Ramsey, il quale in assenza di offerte potrebbe anche rescindere anticipatamente di un anno il proprio contratto.

Tutte queste cessioni potrebbero permettere alla Vecchia Signora di rivoluzionare la mediana con acquisti importanti, a cominciare dal ritorno di Paul Pogba, che pare sempre più vicino.

Juve, offerta del Lecce per Miretti

Rimanendo sul centrocampo della Juventus, Fabio Miretti è stata una delle piacevoli sorprese di questa stagione. Nonostante la giovane età, il talentuoso centrocampista si è ritagliato uno spazio importante nell'ultima parte di stagione e potrebbe essere confermato anche per il prossimo campionato.

Su di lui però ci sarebbe il forte interesse del Lecce, neopromosso in Serie A, che vorrebbe il giovane centrocampista bianconero in prestito.

Discorso simile anche per Fagioli nel mirino di diverse società di Serie A come la Cremonese, dove ha già militato in prestito nella scorsa stagione in Serie B. Starà alla società bianconera e soprattutto a Massimiliano Allegri decidere se puntare sui due giovani talenti, oppure lasciarli partire in prestito per giocare con maggiore regolarità e accumulare l'esperienza necessaria per diventare fondamentale nella Juventus del futuro.