Angel Di Maria più lontano dalla Juventus. El Fideo non ha ancora sciolto le riserve, e per questo la Vecchia Signora potrebbe decidere di non aspettare più e virare su altri obiettivi, per puntellare il reparto offensivo a disposizione di Massimiliano Allegri.

Nonostante l'offerta da sette milioni di euro che permetterebbe all'argentino di prepararsi nel migliore dei modi al Mondiale in Qatar, l'ex Paris Saint Germain non ha ancora scelto la sua prossima destinazione e per questo una sua ipotetica avventura in Italia sembrerebbe complicata. Sullo sfondo resta sempre il Barcellona, pronto ad accontentare El Fideo sotto ogni punto di vista.

Juve, monitorati Zaniolo e Berardi

Per questo, la Juventus starebbe virando su altri obiettivi che militano nel campionato italiano come Nicolò Zaniolo e Domenico Berardi. Per il numero 22 giallorosso, molto dipenderà dalle possibilità di rinnovo: in caso di mancato accordo tra le parti, la Roma potrebbe abbassare le pretese da 50-60 milioni di euro e provare a trattare la sua cessione.

Discorso diverso per Domenico Berardi, esterno del Sassuolo e perno della formazione di Dionisi. Nonostante gli ottimi rapporti tra la società neroverde e la Vecchia Signora (vedi l'affare Locatelli), il prezzo per il fantasista azzurro si aggira attorno ai 40-45 milioni di euro.

Più fattibile la pista che porta a Filip Kostic, in scadenza con l'Eintrach di Francoforte che chiede 20 milioni di euro.

Vista però la scadenza del contratto dell'esterno serbo, con un'offerta attorno ai 12-15 milioni di euro, il club tedesco potrebbe decidere di intavolare una possibile trattativa.

Juve, interesse del West Ham per Pellegrini

Non solo il reparto offensivo. La Juventus sta lavorando anche per rifarsi il look sulle corsie laterali.

Per la corsia mancina, oltre al futuro di Alex Sandro che resta in bilico, anche Luca Pellegrini potrebbe salutare i colori bianconeri. Infatti, sul terzino juventino ci sarebbe il forte interesse del West Ham, che vorrebbe l'ex Cagliari in prestito mentre la Juventus vorrebbe monetizzare un'eventuale cessione.

Resta in auge la candidatura di Andrea Cambiaso del Genoa, nel mirino dell'Inter e soprattutto dell'Atalanta di Gasperini.

Anche sul versante opposto, la situazione non sarebbe delineata: l'unico sicuro di continuare la sua esperienza a Torino sarebbe Danilo, mentre da decifrare è il futuro di Juan Cuadrado.

In caso di addio da parte del colombiano, i bianconeri potrebbe virare su Nahuel Molina, esterno dell'Udinese che viene valutano almeno 20 milioni di euro.