La Juventus potrebbe presentare un'offerta alla Lazio che comprenderebbe il cartellino di Merih Demiral per strappare alla compagine biancoceleste il centrocampista serbo Sergej Milinkovic-Savic.

Juventus, Cherubini vorrebbe proporre Demiral alla Lazio per acquisire Milinkovic Savic

La Juventus sta cercando di rinforzare il centrocampo verso la prossima stagione. Paul Pogba, sarebbe dato in dirittura di arrivo, con la compagine piemontese che potrebbe presentarlo nei primi giorni di luglio.

Oltre al francese, Cherubini vorrebbe piazzare un altro grande colpo sulla mediana e il profilo di Milinkovic Savic potrebbe tornare in auge grazie a un intreccio di mercato con la Lazio.

La formazione biancoceleste molto probabilmente dovrà sostituire in difesa Francesco Acerbi e avrebbe delle difficoltà a chiudere nel breve per Alessio Romagnoli, stopper che tra pochi giorni diverrà un parametro zero. La Juventus dunque, potrebbe offrire al club di Lotito il cartellino di Merih Demiral, centrale difensivo di rientro alla Continassa dopo la stagione in prestito con la casacca dell'Atalanta. Egli risolverebbe in parte i problemi della retroguardia di Maurizio Sarri, ma permetterebbe anche alla compagine bianconera di acquisire Milinkovic-Savic con un esborso cash più basso rispetto alle richieste di Lotito. Il presidente della Lazio infatti, valuterebbe il "Sergente" tra i 70 e gli 80 milioni di euro, ma con l'inserimento nella trattativa di Demiral, il costo del calciatore si potrebbe abbassare sensibilmente.

Pogba, parla l'avvocato del francese: 'Pericolo di un ritorno in una sua ex squadra? Nessuno, sono cambiate tante cose'

Intanto Paul Pogba è al centro delle attenzioni. Il centrocampista francese, potrebbe tornare a vestire la casacca bianconera per la seconda volta, dopo aver passato cinque anni nel Manchester United.

Di questa evenienza, ha parlato il suo avvocato Rafaela Pimenta, che in un'intervista rilasciata nelle scorse ore a Le Parisien, ha detto del suo assistito: "Pogba di nuovo alla Juve?

Se ne parla tanto. Quale sarebbe il pericolo di un ritorno in una sua ex squadra? Nessuno, sono cambiate tante cose, è un altro gruppo, sono passati diversi anni e sarebbe un’altra storia".

Di Pogba, ha parlato anche Gary Neville, ex stella dei Red Devils, che sul fantasista francese non ha usato parole al miele: "Non credo sia comportato bene negli ultimi sei anni ma credo che nemmeno il club si sia comportato bene con lui, né lo abbia gestito bene. È stato un fallimento da entrambe le parti. Non c'è nessun vincitore quando un giocatore lascia dopo sei anni con i soldi che sono stati spesi ed è stato vinto pochissimo".