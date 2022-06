Il Siviglia starebbe cercando di tentare Luis Alberto. Il club andaluso avrebbe messo nel mirino il Mago della Lazio che, dopo sei stagioni in maglia biancoceleste, potrebbe tornare in patria.

Già nella scorsa sessione estiva del Calciomercato si era parlato di una probabile del cessione del numero 10 laziale, con il Milan interessato alle sue prestazioni. Quest'anno lo scenario potrebbe riproporsi con il centrocampista iberico che potrebbe lasciare la capitale.

Il Siviglia avrebbe presentato alla Lazio una prima offerta di circa 16 milioni di euro, rispedita al mittente dal patron Claudio Lotito che chiede almeno 30 milioni di euro per lasciar partire il trequartista 29enne.

L'eventuale cessione di Luis Alberto sarebbe legata alla volontà della Lazio di trattenere Milinkovic-Savic, considerato fondamentale dal tecnico Maurizio Sarri per le sue trame di gioco. L'allenatore toscano, infatti, preferirebbe tenere con sé il Sergente, accettando invece la partenza dello spagnolo.

Nelle prossime settimane si capirà meglio se il Siviglia sarà in grado di soddisfare le richieste economiche laziali.

Lazio, Ilic potrebbe sostituire Luis Alberto

La dirigenza della Lazio starebbe già valutando i potenziali eredi di Luis Alberto. Starebbe avanzando la candidatura di Ivan Ilic del Verona. Gli scaligeri però non sarebbero disposti a fare sconti e chiederebbero almeno 20-25 milioni di euro per il talentuoso centrocampista serbo che sarebbe anche nel mirino dell'Atalanta.

Tuttavia, dopo aver trovato l'accordo con la Salernitana per Ederson, i nerazzurri bergamaschi potrebbero anche defilarsi dalla corsa a Ilic.

Un altro nome da prendere in considerazione per la mediana sarebbe quello di Loftus-Cheek del Chelsea. Il centrocampista inglese vorrebbe giocare con maggiore regolarità. I Blues sarebbero pronti ad intavolare una trattativa se arrivasse una proposta economica non inferiore ai 20 milioni di euro.

Lazio: Muriqi sarebbe in uscita

Oltre alle probabili cessioni dei due gioielli Luis Alberto e Milinkovic-Savic, in casa Lazio ci sarebbero altri calciatori in uscita. Tra questi figurerebbe Vedat Muriqi che non è mai riuscito ad ambientarsi al meglio a Roma. Al contrario, quando è stato girato in prestito al Mallorca, è stato fondamentale per la salvezza, e per questo motivo la squadra del tecnico Aguirre lo vorrebbe anche per la prossima stagione.

Il club spagnolo sarebbe pronto ad acquistare Muriqi a titolo definitivo per 8 milioni di euro. La Lazio, però, avrebbe chiesto 12 milioni.

In caso di addio dell'attaccante kosovaro, i biancocelesti andrebbero su Francesco Caputo per completare il reparto offensivo. I biancocelesti potrebbe offrire 3 milioni di euro alla Sampdoria.