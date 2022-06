La dirigenza rossonera è molto attiva sul mercato per individuare le pedine giuste ed i rinforzi da acquistare per Pioli a prezzi vantaggiosi, vista anche la cifra abbastanza esigua messa a disposizione della società per il prossimo mercato estivo.

L’interesse per Bernardeschi, che a breve sarà definitivamente svincolato dalla Juventus, da parte della dirigenza rossonera non è mai stato nascosto ed è probabile che nelle prossime ore ci possa essere un affondo decisivo. Tra i nuovi obiettivi invece è spuntato uno dei centrocampisti più esperti in circolazione: Ilkay Gundogan.

Per l’esterno offensivo ancora calda una pista

Il Milan, come si sa, dovrà operare sul mercato con un budget di circa 50 milioni di euro e per questo motivo la dirigenza rossonera è a caccia di rinforzi importanti da acquistare a parametro zero, sulla scia dell’operazione Origi. Uno dei giocatori che al termine di questo mese si troverà senza contratto è Federico Bernardeschi: l’esterno offensivo della Juventus, infatti, ha da tempo deciso di rescindere con il club bianconero ed è alla ricerca di un nuovo club, soprattutto in Serie A. Il Milan intanto è alla ricerca di un rinforzo proprio in quella zona di campo, col la fascia offensiva di destra che si è dimostrata la meno forte nella stagione appena conclusa.

Il centrocampista italiano classe ’94 non sta attraversando uno dei migliori periodi della sua carriera, ma le qualità del giocatore non sono in discussione e l’approdo a Milanello potrebbe rilanciarlo nel grande panorama europeo. Nei prossimi giorni, dunque, potrebbe arrivare un’offerta decisiva da parte di Maldini e Massara, così da portare a Milano sponda rossonera Bernardeschi già all’inizio del mese di luglio, in attesa del ritiro estivo.

Un nome nuovo per il centrocampo

Il reparto centrale del club rossonero sarà quello che, con ogni probabilità, subirà più modifiche rispetto agli altri reparti, vista la partenza già certa di Kessié ed il probabile sacrificio di Bennacer per questioni economiche. L’unico sicuro del posto per la prossima stagione è Sandro Tonali, al quale potrebbe essere affiancato un centrocampista tuttofare dall’esperienza internazionale: Ilkay Gundogan.

Il centrocampista tedesco del Manchester City potrebbe decidere di cambiare aria, andando ad approdare, dopo Germania ed Inghilterra, in Italia, con destinazione Milan. La dirigenza rossonera è intenzionata a mettere sul tavolo del club inglese un’offerta importante, che dovrebbe essere intorno ai 20 milioni di euro, anche in considerazione del fatto che il prossimo anno Gundogan andrà in scadenza col City e potrebbe partire a parametro zero. La dirigenza rossonera, dunque, è al lavoro su più fronti e dovrebbe affondare i colpi decisivi tra la fine della settimana in corso e l’inizio della prossima, proprio a ridosso del via del mercato estivo 2022.