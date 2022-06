La Juventus è attesa da un mese di giugno in cui dovrà definire le trattative da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Sono poche, attualmente, le certezze della società bianconera. Una su tutte sembra essere l'ingaggio di Paul Pogba, che potrebbe essere annunciato ad inizio luglio. Si lavora invece ai rinforzi per il settore avanzato, dove potrebbero arrivare almeno due giocatori di fascia. I nomi avvicinati alla società bianconera sono quelli di Angel Di Maria, dal quale la Juve attende una risposta dopo l'offerta presentata, e di Filip Kostic.

Da valutare invece il futuro professionale di Alvaro Morata. Lo spagnolo, fino a qualche settimana fa, sembrava sempre più vicino ad un ritorno all'Atletico Madrid, anche perché la società spagnola non era disposta ad accettare offerte inferiori ai 30 milioni di euro. Attualmente, però, le cose sembrano essere cambiate, anche in considerazione delle recenti dichiarazioni del presidente della società spagnola Enrique Cerezo.

In una recente intervista, il dirigente madrileno ha sottolineato come lo spagnolo abbia ancora un contratto con la Juventus e che l'Atletico Madrid è in attesa di capire la volontà della società spagnola, se confermarlo o non riscattarlo. Le ultime notizie di mercato confermano come Allegri abbia chiesto la permanenza dello spagnolo, utile non solo come vice Vlahovic ma anche come punta di fascia nel 4-3-3.

Il giocatore Morata potrebbe rimanere alla Juventus

La Juventus starebbe lavorando alla conferma di Morata anche nella stagione 2022-2023. Allegri vorrebbe contare sullo spagnolo, che si è dimostrato molto utile alla Juventus. La società bianconera starebbe trattando con l'Atletico Madrid per capire la migliore modalità con la quale trovare un'intesa economica per il giocatore.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'Atletico Madrid potrebbe cedere lo spagnolo alla Juventus in prestito oneroso con diritto di riscatto per un totale di 20 milioni di euro. In tal caso, Morata dovrebbe prima prolungare il suo contratto con la società spagnola fino a giugno 2024, considerando che è in scadenza fra un anno.

La volontà del giocatore sembra essere quella di rimanere alla Juventus, anche per motivi familiari, considerando che i suoi figli sono cresciuti in Italia e sua moglie è italiana.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrebbe ripartire dalla stagione 2022-2022 da Vlahovic, Morata e Chiesa. Come dicevamo, però, potrebbero arrivare altri tre rinforzi per il settore avanzato, soprattutto se dovesse partire Moise Kean. A tal riguardo, piacciono Angel Di Maria e Filip Kostic, ma potrebbe arrivare anche un vice Vlahovic. A tal riguardo piace molto Giovanni Simeone, valutato circa 15 milioni di euro.