La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante l'estate. Tante le esigenze della società bianconera, che però è pronta ad annunciare i primi rinforzi. Parliamo di Paul Pogba e Angel Di Maria, due acquisti che incrementano il livello qualitativo della squadra di Allegri. Si attendono altri investimenti importanti a centrocampo e nel settore avanzato ma anche in difesa la Juventus potrebbe rinforzarsi in maniera importante. Si lavora sul sostituto di Giorgio Chiellini ma negli ultimi giorni si parla anche di un'altra cessione in difesa.

Ci riferiamo a quella di Matthijs de Ligt, con il Chelsea che in questo momento sembra essere la società maggiormente interessata al difensore. Gli inglesi potrebbero pagare anche la clausola rescissoria presente nel contratto di de Ligt da circa 120 milioni di euro.

Nelle ultime ore però si starebbe valutando il possibile inserimento come contropartita tecnica di Timo Werner, giocatore che piace molto a Massimiliano Allegri. La prima offerta del Chelsea sarebbe da circa 40 milioni di euro più il cartellino del tedesco, che gradirebbe il trasferimento alla Juventus. La società bianconera per de Ligt però vorrebbe almeno 70 milioni di euro oltre al cartellino del giocatore.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Chelsea sarebbe pronto a inserire come contropartita tecnica per l'acquisto di de Ligt il giocatore Timo Werner. Il tedesco gradirebbe il trasferimento a Torino e proprio per questo la trattativa di mercato potrebbe definirsi senza problemi.

Molto però dipenderà dall'offerta in soldi della società inglese. La Juventus valuta circa 100 milioni di euro il suo giocatore, accetterebbe quindi un'offerta da circa 70 milioni di euro in soldi più il cartellino di Werner per lasciar partire de Ligt. Attualmente ci sarebbe distanza con il Chelsea, che vorrebbe offrire 40 milioni di euro.

Molto dipenderà dalla volontà del difensore, la Juventus gradirebbe anche una conferma di de Ligt e sarebbe pronta a offrirgli anche il prolungamento di contratto. Nell'eventualità però dovesse partire, gli acquisti in difesa per la Juventus potrebbero essere due. Oltre a Kalidou Koulibaly potrebbe arrivare anche Bremer, che sono valutati rispettivamente dal Napoli e dal Torino circa 30 milioni di euro.

La Juventus è al lavoro anche per definire i rinforzi a centrocampo. Si attende solo l'annuncio dell'ingaggio di Pogba, che dovrebbe sottoscrivere un contratto da circa 10 milioni di euro a stagione compresi i bonus fino a giugno 2026. L'altro centrocampista che potrebbe arrivare è uno fra Leandro Paredes e Fabian Ruiz, entrambi in scadenza di contratto a giugno 2023. L'argentino ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni, costa qualche milione in più lo spagnolo.