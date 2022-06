La Juventus sarebbe vicina al primo rinforzo del Calciomercato estivo. Arrivano conferme importanti da diversi giornali sportivi in merito al possibile ingaggio di Paul Pogba. Il centrocampista francese ha lasciato ufficialmente il Manchester United a scadenza di contratto, lo ha confermato anche la società inglese tramite i social, con il francese che ha risposto ringraziando la stessa. Pogba avrebbe deciso di accettare l'offerta della Juventus rispetto a quella del Manchester City, nonostante quella degli inglesi fosse più ricca. D'altronde a Torino è cresciuto ed è diventato uno dei migliori centrocampisti europei.

Decisiva anche la presenza di Massimiliano Allegri, che lo ha aiutato nella crescita umana e professionale negli anni in cui ha giocato a Torino.

A parlare del possibile ingaggio di Paul Pogba, da parte della Juventus, è stato anche Alessandro Del Piero. L'ex capitano bianconero ha sottolineato come l'eventuale ritorno del francese sarebbe meraviglioso per la società ed incrementerebbe la qualità del centrocampo. Di certo, rispetto al 2016, (quando si trasferì al Manchester United per circa 100 milioni di euro) avrebbe delle responsabilità diverse rispetto a quando c'erano in squadra giocatori come Pirlo, Marchisio e Vidal.

Del Piero ha parlato del possibile ritorno di Pogba a Torino

'Il ritorno di Pogba?

Sarebbe meraviglioso per la Juventus, sicuramente. Rinforzerebbe la parte di campo in cui c’è più bisogno'. Queste le dichiarazioni di Alessandro Del Piero in riferimento al possibile ritorno del centrocampista francese nella società bianconera. L'ex giocatore della Juventus ha aggiunto: 'Pogba l'ideale per assistere Vlahovic ma anche per proteggere la difesa, che saluterà Giorgio Chiellini.

Se vuoi andare in una società dove ti amano devi ritornare alla Juventus'. Del Piero ha poi sottolineato che il francese avrebbe un ruolo diverso rispetto alla sua prima esperienza professionale nella società bianconera. Se dal 2012 al 2016 era il centrocampista più giovane considerando i vari Pirlo, Marchisio e Vidal, adesso nella Juventus avrebbe una responsabilità diversa e sarà un giocatore da seguire per tutti gli altri giocatori della rosa bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per un altro rinforzo importante che, come Paul Pogba, arriverebbe senza prezzo di cartellino. Parliamo di Angel Di Maria, il centrocampista argentino vorrebbe un contratto di una stagione, la società bianconera preferirebbe fino a giugno 2024 per usufruire dei vantaggi fiscali del Decreto Crescita. Sarebbe vicino anche l'acquisto di Filip Kostic, centrocampista dell'Eintracht Francoforte in scadenza di contratto a giugno 2023. Il suo prezzo di mercato è di circa 20 milioni di euro.