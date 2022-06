Nella giornata di oggi è stato stilato il nuovo calendario della Serie A, che partirà il 13-14 agosto e terminerà il 4 giugno, complice il Mondiale che si svolgerà in Qatar.

Avvio tosto per Juve e Napoli

Avvio complicato per due squadre che nella passata stagione hanno centrato la qualificazione alla Champions League, ovvero Juventus e Napoli. I bianconeri sfideranno alla prima il Sassuolo che nella passata stagione ha espugnato lo Stadium con il 2-1 firmato nella finale da Maxime Lopez; nella seconda giornata, la compagine di Allegri sfiderà la Sampdoria, per poi chiudere il trittico con il primo big match stagione contro la Roma di Josè Mourinho.

Anche per il Napoli, l'avvio non sarà facile. La formazione di Luciano Spalletti sarà di scena al Bentegodi contro il Verona di Cioffi nell'esordio del torneo; dopodiche, prima sfida al Maradona contro il neopromosso Monza, per poi continuare con due sfide importanti per la lotta europea contro Fiorentina e Lazio.

I primi big match del campionato: Lazio-Inter alla terza giornata

I big match infiammeranno anche la prima parte del campionato. Il primo scontro al vertice sarà quello tra la Lazio di Maurizio Sarri e l'Inter dell'ex Simone Inzaghi, che nella passata stagione ha incontrato la prima sconfitta sulla panchina nerazzurra proprio all'Olimpico.

Il Milan alla settima giornata incrocerà il Napoli.

La sfida contro i partenopei risulta essere un match ostico per i rossoneri, come dimostrano le statistiche: infatti, nelle ultime due stagioni i partenopei hanno conquistato l'intera posta in palio con due 1-0 di fila. Nello stesso turno, la Roma affronterà l'Atalanta, che dopo la stagione non esaltante conclusasi con la mancata qualificazione all'Europa, vorrà certamente rifarsi.

Alla nona giornata, sfida importantissima tra Milan e Juventus, con i rossoneri che vorranno ritrovare la vittoria contro la Vecchia Signora che manca dal 4-2 di due annate fa.

11esima giornata che vede il derby del Sole tra Roma e Napoli. Nella passata stagione, nessuna delle squadre è riuscita ad imporsi sull'altra, visto i due pareggi tra Olimpico e Maradona.

Il quattro settembre sarà il giorno di Milan e Inter, che si incroceranno nel girone di ritorno il 5 febbraio, come nella passata stagione dove i rossoneri ribaltarono l'iniziale vantaggio di Perisic, grazie alla doppietta di Oliver Giroud.

Finale con il botto: Napoli-Inter e Juventus-Milan

Non solo la prima parte di stagione è contraddistinta da sfide cartello. Anche nel girone di ritorno e soprattutto nella parte conclusiva, ci saranno match di grande spessore, che potrebbero risultare fondamentali per la corsa allo Scudetto. Infatti, alla 36 giornata, ci sarà un Napoli-Inter che potrebbero risultare fondamentale per ambedue le compagini; a seguire nel 37esimo turno Juventus-Milan ed Inter-Atalanta, con i nerazzurri che chiuderanno il campionato contro il Torino di Ivan Juric.

Più agevole il cammino conclusivo del Milan, che oltre la sfida contro la Juventus, avrà due match in casa contro Sampdoria e Verona.