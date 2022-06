La Juventus è attesa da giorni importanti in cui dovrà decidere come rinforzarsi nel Calciomercato estivo. Dopo Pogba e Di Maria is lavora anche ad altre quattro o cinque acquisti per migliorare una rosa che ha mostrato problematiche evidenti nella stagione 2021-2022. Il centrocampo potrebbe essere il settore con più investimenti considerando che manca un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e nelle verticalizzazioni verso le punte. Il solo Pogba potrebbe non bastare per migliorare la qualità del gioco bianconero, proprio per questo si parla di un interesse per Leandro Paredes del Paris Saint Germain, in scadenza di contratto con la società francese a giugno 2023.

Nelle ultime ore però diverse notizie di mercato confermano di un possibile ritorno di moda della Juventus per Jorginho. Si era parlato del nazionale italiano vicino alla società bianconera fino a qualche mese fa.

Il centrocampista potrebbe essere offerto dal Chelsea come possibile contropartita tecnica per l'acquisto di Matthijs de Ligt. La società bianconera avrebbe chiesto 120 milioni di euro per il difensore, che è il valore della clausola rescissoria. La società inglese avrebbe offerto alla Juventus circa 60 milioni di euro più il cartellino di Werner, offerta che non sarebbe stata accettata dalla Juventus che considererebbe solo soldi o eventualmente un altro giocatore. Potrebbe essere Jorginho quello gradito dalla società bianconera.

Il centrocampista Jorginho possibile contropartita tecnica per l'acquisto di de Ligt

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Chelsea potrebbe offrire il cartellino di Jorginho più soldi per Matthijs De Ligt. Il centrocampista è in scadenza di contratto a giugno 2023 con la società inglese e non si parla di possibile prolungamento di contratto.

Il nazionale italiano piace alla Juventus, che potrebbero accettare una somma di circa 80-90 milioni di euro più il cartellino di Jorginho per la cessione di de Ligt. A tal riguardo il difensore avrebbe deciso di non accettare l'offerta di prolungamento di contratto della società bianconera e per questo la partenza è una possibilità concreta.

Il rischio per la Juventus è che fra un anno il prezzo di mercato del suo cartellino potrebbe diminuire di molto anche perché l'intesa contrattuale di de Ligt è in scadenza a giugno 2024.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare altre cessioni importanti oltre a quella di de Ligt che potrebbero garantire una somma notevole da investire sul mercato. I principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Aaron Ramsey, Rolando Mandragora, che piace a Fiorentina e Torino, Arthur Melo, valutato circa 40 milioni di euro, e Luca Pellegrini.