Il Milan vorrebbe accelerare per concludere positivamente l'operazione con la Lazio per Francesco Acerbi. Nel frattempo la Juventus avrebbe presentato una prima offerta per Leandro Paredes al Psg.

Milan, Paolo Maldini avrebbe individuato l'erede di Alessio Romagnoli: Francesco Acerbi della Lazio

Il primo obiettivo di questa fase iniziale di Calciomercato per il Milan è l'acquisto di un difensore. La partenza ormai certa di Alessio Romagnoli, che si è libererà dalla compagine rossonera come parametro zero dal 1° luglio, ha lasciato un vuoto nel reparto difensivo che Paolo Maldini vorrebbe colmare con Francesco Acerbi.

Lo stopper in forza alla Lazio, è legato contrattualmente ai biancocelesti fino al prossimo 2025, ciononostante i rapporti tesi tra il calciatore e una vasta fetta della curva nord, ha sostanzialmente costretto il classe '88 a considerare un cambio di casacca anticipato.

Maldini e Massara starebbero accelerando per aggiudicarsi il giocatore, peraltro già ex rossonero, strappandolo a Lotito per una cifra che aggirerebbe intorno ai 4-5 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Cherubini avrebbe offerto 15 milioni di euro al PSG per acquisire Leandro Paredes

La Juventus, che avrebbe ormai chiuso per il ritorno di Paul Pogba, starebbe cercando un altro centrocampista che sappia "sposarsi" con le caratteristiche tecniche e tattiche del francese.

In particolare piacerebbe Leandro Paredes, mediano argentino in forza al PSG. Secondo alcune indiscrezioni bianconeri avrebbero fatto una prima offerta alla compagne parigina, che consisterebbe in un esborso di 12 milioni di euro più 3 di bonus per un totale di 15 milioni di euro, cifra che però il club di Al Khelaifi riterrebbe ancora non sufficiente per lasciare andare il calciatore.

Roma, Pruzzo sul futuro degli attaccanti giallorossi: 'CR7 è una suggestione, Zaniolo secondo me resta'

Il mercato degli attaccanti della Roma sta facendo discutere e un grande ex giallorosso come Roberto Pruzzo ha voluto dire la sua anche sulla suggestione che vorrebbe Cristiano Ronaldo prossimo a giungere nella Capitale, affermando: "Se ci ho creduto?

Mai, anche se la cosa è suggestiva e pensando a lui e Mou si può sognare. Però penso che resterà appunto un sogno”.

Pruzzo ha poi spostato il tiro su un altro argomento particolarmente caldo in queste ore a Roma, Nicolò Zaniolo: "Secondo me, a meno che non si presenti un club con i soldi che la Roma vuole, resta in giallorosso almeno un altro anno".