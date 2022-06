Il Paris Saint-Germain starebbe valutando di mettere a segno un doppio colpo francese, con l'acquisto prima di Zinedine Zidane per la panchina e poi di Paul Pogba per il centrocampo. Nel frattempo, Juventus ed Atletico Madrid non avrebbero trovato l'accordo per Morata.

Juventus, il PSG non mollerebbe per Pogba

La Juventus e Pogba stanno parlando ormai da settimane per cercare un accordo che permetta al francese di tornare per la seconda volta a vestire la maglia della Vecchia Signora. Il centrocampista, che si libererà il 1° luglio come parametro zero dal Manchester United, è però uno dei giocatori più ambiti sul Calciomercato e secondo le indiscrezioni di oggi arrivate da RMC Sport, dietro a questa lunga pausa riflessiva si celerebbe la tentazione PSG.

Il club transalpino, vorrebbe infatti ingaggiare come prossimo allenatore Zinedine Zidane, figura di spicco nel calcio mondiale e icona francese.

Secondo queste indiscrezioni Zizou avrebbe indicato al nuovo direttore sportivo Luis Campos, proprio l'acquisto di Paul Pogba. A queste voci però, ha voluto rispondere Alin Migliaccio, lo storico agente di Zidane, che in una lettera riportata anche dall'Equipe ha affermato: "Tutte queste voci sono infondate. Sono l'unica persona ammessa a rappresentare Zidane e né lui né io siamo stati contattati direttamente dal proprietario del Psg. Non sono nemmeno sicuro che l'Emiro del Qatar sia davvero interessato all'arrivo di Zidane".

Nel frattempo, il countdown lanciato proprio da Pogba nelle scorse ore conta sempre meno giorni e i tifosi di Juventus e PSG attendono con impazienza l'arrivo del 17 giugno.

Juventus-Morata sempre più lontani, l'attaccante dovrebbe tornare a Madrid

Un altro calciatore al centro delle attenzioni della Juventus è Alvaro Morata. Lo spagnolo, di proprietà dell'Atletico Madrid, sarebbe voluto fortemente da Massimiliano Allegri, tuttavia i dialoghi tra la compagine bianconera e quella iberica non starebbero portando dei risultati.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, il tentativo fatto dal DS bianconero Federico Cherubini, di prolungare il prestito dell'attaccante classe '92 per un altro anno, sarebbe naufragato, in quanto l'Atletico Madrid avrebbe intenzione di monetizzare con Morata già da questa finestra di calciomercato. Il centravanti spagnolo dunque, dovrebbe tornare ai Colchoneros, dove però, Simeone avrebbe già fatto intuire di non volergli concedere spazio. Sul giocatore ci potrebbe essere nel prossimo futuro l'Arsenal di Mikel Arteta.