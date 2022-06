Negli anni scorsi uno dei nomi che ha caratterizzato le sessioni di Calciomercato è stato sicuramente quello di Lautaro Martinez. L'attaccante argentino sembrava sempre vicino all'addio all'Inter, ma alla fine è rimasto a Milano e, anzi, mai come adesso sembra molto forte il legame con la città, con la moglie Agustina che ha anche aperto un ristorante da poche settimane. Anche questa estate non mancano i club interessati al Toro che, però, sogna di tornare a giocare al fianco di Romelu Lukaku. Un tentativo per il giocatore, comunque, proverà a farlo il Real Madrid, una volta che i Blancos avranno piazzato sul mercato Luka Jovic e Mariano Diaz.

Il Napoli è alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo. Gli azzurri potrebbero cedere Fabian Ruiz per non perderlo a parametro zero tra un anno, essendo in scadenza di contratto. Il nome tornato in auge sarebbe quello di Nahitan Nandez, che è pronto a lasciare il Cagliari dopo la retrocessione in Serie B.

Il Real Madrid sembra pronto a rivoluzionare il proprio reparto avanzato questa estate. In uscita ci sono sia Luka Jovic, che sembrerebbe vicino al trasferimento in prestito alla Fiorentina, e Mariano Diaz ma serve un elemento che possa giocare insieme a Karim Benzema o alternarsi con il francese.

I Blancos sarebbero pronti a tornare su Lautaro Martinez, dopo aver fatto un tentativo anche l'anno scorso senza successo.

Il Toro ormai è un top player del ruolo e lo dimostra il fatto che nell'ultima annata abbia realizzato il record personale di gol con la maglia dell'Inter in campionato, mettendo a segno ventuno reti. Numeri importanti, con il giocatore che deve solo trovare quella continuità che è mancata tra gennaio e inizio marzo. Il club spagnolo sarebbe pronto a proporre una cifra tra i 60 e i 70 milioni di euro alla società nerazzurra.

Offerta che, se confermato, sarebbe rispedita subito al mittente visto che per il Toro saranno prese in considerazione solamente proposte a tre cifre, a partire dai 100 milioni di euro in su visto che, come affermato da Marotta, sostituire gli attaccanti è sempre più difficili rispetto ai difensori.

Napoli, idea Nandez

Il Napoli è alla ricerca di un centrocampista che possa rappresentare una sorta di jolly tattico da mettere a disposizione di Luciano Spalletti.

Identikit che risponde al nome di Nahitan Nandez, centrocampista uruguaiano che vorrebbe lasciare il Cagliari dopo la retrocessione in Serie B. I rossoblu avrebbero chiesto l'inserimento nell'affare del cartellino di Alessandro Zanoli, pensando anche ad uno scambio alla pari tra i due cartellini. Gli azzurri, però, non vogliono privarsene e, inoltre, il terzino destro non vuole scendere di categoria e giocarsi le proprie carte all'ombra del Vesuvio.