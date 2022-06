L'Inter è al lavoro per cedere alcuni calciatori in esubero. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Ionut Radu e Lucien Agoumè piacerebbero alla Cremonese, formazione neopromossa in Serie A. Il difensore Pirola potrebbe passare alla Salernitana, che penserebbe anche ad Andrea Pinamonti, mentre il Monza avrebbe messo gli occhi su Stefano Sensi.

La Cremonese valuterebbe i prestiti di Radu e Lucien Agoume

La Cremonese neopromossa in Serie A potrebbe dare spazio a diversi calciatori giovani. Anche per questo motivo l'Inter potrebbe cedere in prestito ai grigiorossi il portiere Ionut Radu e il centrocampista Lucien Agoumè.

L'estremo difensore non sarebbe più nel progetto tecnico di Simone Inzaghi, mentre il centrocampista, di rientro dall'esperienza francese al Brest, potrebbe essere girato alla squadra allenata da Massimiliano Alvini per trovare maggiore continuità.

Sensi potrebbe ripartire dal Monza

Il Monza, invece, avrebbe avuto un incontro con i dirigenti nerazzurri per discutere di Stefano Sensi. Il centrocampista, a causa di vari problemi fisici, non ha mai trovato una particolare continuità a Milano e l'esperienza per sei mesi alla Sampdoria non ha convinto lo staff di Simone Inzaghi a confermarlo.

Per lui ora si potrebbe optare per un prestito con possibile diritto di riscatto: una soluzione che sarebbe stata proposto da Adriano Galliani per il suo Monza, neopromosso in Serie A.

Ora l'ultima parola spetta al centrocampista ex Sassuolo, che avrebbe voglia di rilanciarsi dopo due stagioni deludenti.

Inter e Salernitana discutono di Pirola, Ederson e Pinamonti

La Salernitana vorrebbe Lorenzo Pirola, difensore centrale che ha giocato nelle ultime due stagioni in prestito nel Monza. I campani sarebbero in pole ed avrebbero scavalcato proprio i brianzoli, che gradirebbero avere ancora il giocatore dell'Inter.

Il club di Salerno avrebbe mosso i primi passi anche per Andrea Pinamonti, che però piacerebbe pure al Torino, alla Fiorentina e al Monza. La squadra milanese lo valuterebbe circa 20 milioni di euro.

Intanto Inter e Salernitana potrebbero continuare i contatti, poiché i nerazzurri avrebbero da tempo puntato i fari su Ederson.

Il centrocampista sarebbe un profilo molto gradito e congeniale al 3-5-2 di Inzaghi. Potrebbe essere la riserva di Nicolò Barella e agire come mezzala di destra o di sinistra. La sua valutazione sarebbe di circa 20 milioni di euro.