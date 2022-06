L'Inter è stata la protagonista di questa prima parte della sessione estiva di Calciomercato. I nerazzurri ieri hanno ufficializzato il ritorno di Romelu Lukaku ma i dirigenti sono ancora molto attivi per cercare di regalare a Simone Inzaghi una rosa competitiva e, possibilmente, completa entro l'inizio del ritiro, previsto per il 6 luglio. Uno dei nomi accostati alla società nerazzurra sarebbe quello di Juan Cuadrado che, nonostante abbia prolungato il contratto, esercitando l'opzione, può sempre lasciare la Juventus, che avrebbe preferito spalmare il suo ingaggio con un rinnovo a cifre riviste al ribasso.

Anche il Napoli ha cominciato a muoversi sul mercato facendo qualche sondaggio. Gli azzurri, infatti, non vogliono farsi trovare impreparati in caso di addio di Koulibaly, su cui c'è il forte interesse del Chelsea. Un nome che piacerebbe ai partenopei è quello di Nikola Milenkovic, centrale serbo accostato anche a Inter, Milan e Juventus nei giorni scorsi.

Il no dell'Inter

L'Inter si sta muovendo sul mercato con forza in vista della prossima stagione. I nerazzurri si sono dimostrati molto attenti alle occasioni che il mercato pone, come successo con il clamoroso ritorno di Romelu Lukaku.

Un'occasione porterebbe il nome di Juan Cuadrado, che sarebbe in rotta con l'ambiente Juventus visto che ha deciso di prolungare il contratto esercitando l'opzione di rinnovo per un anno a 5 milioni a stagione, mettendo praticamente fine alle trattative per il rinnovo, con i bianconeri che volevano prolungare per due anni ma a cifre inferiori, ossia circa 3 milioni a stagione.

Proprio per questo motivo, secondo Il Corriere della Sera, è circolata l'ipotesi di uno scambio tra Inter e Juventus con il colombiano in direzione Milano e Edin Dzeko verso i bianconeri, dato che Allegri ha chiesto un centravanti con quelle caratteristiche in rosa da poter alternare a Vlahovic. A dire di no a questo scambio sarebbe stato l'ad nerazzurro, Giuseppe Marotta, visto che Cuadrado non rientra nei piani del club meneghino, che su quella fascia è deciso a puntare su Dumfries e Bellanova.

Napoli su Milenkovic

Il Napoli è alla ricerca di un rinforzo importante per il reparto arretrato o, quantomeno, vuole cautelarsi qualora dovesse andare via Kalidou Koulibaly. Gli azzurri si stanno guardando intorno e avrebbero messo gli occhi su Nikola Milenkovic, che non è ritenuto incedibile dalla Fiorentina. Sul difensore serbo c'è anche l'Inter, e per questo i partenopei dovranno accelerare se non vogliono rischiare di perderlo.

La valutazione si aggira sui 15-18 milioni di euro ma non è da escludere l'inserimento di una contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico. Il nome giusto potrebbe essere quello di Adam Ounas, visto che Italiano vuole alternative sugli esterni d'attacco.