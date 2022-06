Uno dei nomi che con ogni probabilità infiammerà la sessione estiva di Calciomercato è quello di Romelu Lukaku, che continua a spingere per tornare all'Inter. Il centravanti belga non si è ambientato al Chelsea e al termine di un'annata sicuramente al di sotto di ogni aspettativa ora vorrebbe tornare a Milano. La trattativa non è semplice, visto che i Blues hanno fatto un investimento pesante, da oltre 100 milioni di euro, e non vorrebbero regalare il giocatore e per questo motivo si sta discutendo in questi giorni per cercare di trovare una quadra.

Anche la Fiorentina ha cominciato a muoversi sul mercato in vista della prossima estate. I viola sono alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo visto che Lucas Torreira non sarà riscattato. L'ultima idea porta a Rolando Mandragora, che tornerà alla Juventus visto che non è stato trovato l'accordo per il riscatto con il Torino.

L'Inter insiste per Lukaku

Nei giorni scorsi c'è stato un colloquio tra l'Inter l'avvocato di Romelu Lukaku. il centravanti belga ha ribadito la propria disponibilità a decurtarsi l'attuale ingaggio, rientrando nei parametri della società nerazzurra, non andando oltre i 7 milioni di euro netti di ingaggio, che grazie al decreto crescita peserebbero per meno di 11 milioni complessivi.

Resta da trovare la quadra con il Chelsea, che un anno fa ha investito 115 milioni di euro per portarlo a Londra. Il rendimento, però, è stato deludente, con "Big Rom" che ha messo a segno otto reti in Premier League e due in Champions League. I Blues paiono disposti a trattare la sua cessione, anche in prestito ma non gratuito, rispetto a quanto si è detto nei giorni scorsi.

Il prestito sarà oneroso e la cifra richiesta dal club inglese ammonta alla quota di ammortamento, che si aggira sui 24 milioni di euro.

Per questo motivo, il Chelsea vorrebbe chiedere il cartellino di Stefan De Vrij per il prestito di Lukaku, fissando il riscatto del centravanti belga intorno ai 60 milioni di euro. L'Inter, comunque, sembra restia e ha affidato al belga il compito di "liberarsi", anche solo in prestito.

Fiorentina su Mandragora

La Fiorentina ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto per Lucas Torreira e per questo motivo è alla ricerca di un centrocampista. L'ultima idea porterebbe a Rolando Mandragora. Anche quest'ultimo sembra non sarà riscattato dal Torino, e tornerà alla Juventus. I viola stanno provando ad inserirsi in questo stallo e non avrebbero problemi ad assecondare le richieste dei bianconeri, che per il suo cartellino vorrebbero incassare 10 milioni di euro, precisamente 9,5 milioni, la cifra che era stata pattuita con i granata che, comunque, potrebbero fare un nuovo tentativo nei prossimi giorni.