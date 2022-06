La suggestione Cambiaso all’Inter sembrava destinata a tramontare e invece, dopo l’incontro tra il suo procuratore e i dirigenti dell’Inter, sembrerebbe che ci siano ancora i margini per portare avanti il discorso. Giovanni Bia, intervistato dopo l’incontro coi dirigenti, ha dichiarato che l’interesse del club nerazzurro per il suo assistito è vivo, ma che non è l’unico club a seguirlo. Tra le pretendenti ci sarebbero infatti anche la Juventus, il Napoli e l’Atalanta.

Bellanova non esclude Cambiaso: il punto sulla trattativa col genoano

Da qualche giorno, l’Inter avrebbe fatto passi in avanti col Cagliari per l’acquisizione di Raoul Bellanova. Il suo probabile arrivo sembrava escludere la possibilità che i meneghini riprendessero il discorso per Andrea Cambiaso, ma proprio ieri, tra le mura della sede di Viale della Liberazione, Giovanni Bia ha avuto un incontro coi dirigenti nerazzurri.

Il procuratore di Cambiaso ha ammesso l’interesse dell’Inter per il suo assistito e ha aggiunto che si sta parlando da tempo per trovare un accordo col Genoa, che lo valuta intorno ai 10 milioni.

Marotta e Ausilio pensano a delle contropartite per convincere il club ligure, il giocatore ha infatti un contratto in scadenza a giugno 2023 e la volontà dei dirigenti sarebbe di non avvallare le richieste economiche dei rossoblù, preferendo per il momento temporeggiare. Come ribadito da Bia all’uscita dalla sede interista: “Sarà una trattativa lunga”. Il procuratore ha poi fatto sapere che sull’esterno sinistro ci sono anche Atalanta, Napoli, Juventus, Salernitana e Siviglia.

L’Inter punterebbe ad abbassare le pretese del Genoa e sarebbe disposta a trattare sui 5-6 milioni più una contropartita.

Da non escludere neppure la possibilità una rateizzazione, di modo da spalmare l’ammontare per il cartellino in più anni. Molto dipenderà dalla concorrenza. Sono infatti diverse le società che si stanno muovendo sul Calciomercato in cerca di esterni mancini.

Per la corsia sinistra la Juventus ha Alex Sandro e Pellegrini, ma è probabile che uno dei due parta, liberando virtualmente un posto per Cambiaso.

L’Atalanta, stando alle indiscrezioni, avrebbe in mente di fare una “rivoluzione” sulle fasce e il genoano potrebbe rappresentare una scelta in linea con le politiche dei bergamaschi, che solitamente preferiscono investire su giocatori futuribili piuttosto che su profili già affermati. Infin,e ci sarebbe anche il Napoli, che a giugno perderà Ghoulam, in scadenza di contratto e dato come uscente.

Cambiaso alternativa a Gosens o girato in prestito subito

Se Cambiaso vestisse nerazzurro, sarebbe l’alternativa perfetta a Gosens. Il ventiduenne mancino ha infatti giocato con regolarità sulla fascia sinistra, ma sa comunque adattarsi a destra in caso di necessità. Se mai l’Inter riuscisse a prendere sia lui che Bellanova, si avrebbero a disposizione due pedine duttili e di prospettiva che garantirebbero più soluzioni tattiche a Inzaghi.

Nella stagione appena conclusasi, la sua prima in Serie A, Cambiaso ha giocato prevalentemente come “quinto”, mettendo a segno 4 assist e un gol il 26 partite. È in una fase di crescita importante e per lui sarebbe ideale giocare con continuità. Nell’ipotesi che l’Inter riesca a concludere l’operazione, per il ragazzo potrebbero anche aprirsi le porte ad un prestito secco per favorirne la maturazione.

In merito a questo punto, il suo agente Giovanni Bia è stato molto fermo dichiarando: “Prima va preso, poi vediamo cosa ne pensa Inzaghi, se lo lascerà all’Inter o no.”

Insomma, nel caso il giocatore arrivi a Milano, sarà il tecnico a valutarlo e reputare se sia pronto per il salto in una big o se necessiti di ulteriore esperienza, magari in un ambiente con meno pressioni.