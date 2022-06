La Juventus dalla stagione 2022-2023 dovrebbe giocare con il 4-3-3. Allegri sarebbe pronto ad affidarsi ad un gioco più offensivo che valorizzi la qualità di giocatori come Vlahovic e Chiesa. A proposito del nazionale italiano, potrebbe ritornare a disponibile ad ottobre, per questo i rinforzi nel settore avanzato potrebbero essere almeno tre. Allegri avrebbe chiesto alla società bianconera l'acquisto di almeno quattro giocatori, che potrebbero diventare cinque nel caso in cui uno fra Alex Sandro e Pellegrini dovesse partire. In tal caso, arriverebbe anche un terzino sinistro.

Gli altri acquisti sicuri saranno un centrocampista - mancherebbe solo l'annuncio per Pogba - e due giocatori di fascia per il 4-3-3. A tal riguardo, piacciono Angel Di Maria e Filip Kostic. Nelle ultime ore l'argentino si sarebbe riavvicinato alla società bianconera, che gli avrebbe offerto un contratto fino a giugno 2023 con opzione per la stagione successiva. Più vicino, invece, il centrocampista dell'Eintracht Francoforte che, secondo le ultime notizie di mercato, avrebbe già raggiunto l'intesa con la società bianconera sulla base di un ingaggio da circa 3 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2025. La Juventus potrebbe spendere per il cartellino del giocatore circa 15 milioni di euro.

L'altro acquisto per il settore avanzato potrebbe essere Alvaro Morata. Allegri vorrebbe lo spagnolo perché, oltre a garantirgli la possibilità di giocare sulla fascia nel 4-3-3, in diversi match potrebbe sostituire anche Dusan Vlahovic.

Allegri avrebbe chiesto oltre a Morata due giocatori di fascia ed un centrocampista

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Allegri avrebbe chiesto almeno 4 giocatori per il suo 4-3-3, che dovrebbe essere l'idea di gioco che il toscano porterà avanti nella stagione 2022-2023.

Potrebbero arrivare due giocatori di fascia: i preferiti sono Filip Kostic e Angel Di Maria. Il giocatore, attualmente all'Eintracht Francoforte, giocherebbe sulla fascia sinistra, l'argentino sulla destra per rientrare sul suo piede migliore.

Allegri vorrebbe anche Morata, che però non è stato riscattato dalla Juventus. La società bianconera non vuole spendere 35 milioni di euro per lo spagnolo.

A luglio potrebbe presentare un'offerta all'Atletico Madrid per circa 20 milioni di euro fra prestito e riscatto oppure, eventualmente, inserire una contropartita tecnica gradita alla società spagnola.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare anche un terzino sinistro nel caso in cui uno fra Alex Sandro e Pellegrini dovesse lasciare Torino. A tal riguardo, piacciono diversi giocatori: il preferito rimane Destiny Udogie, ma piacciono anche Emerson Palmieri e Owen Wijndal.